Pâinea cu maia făcută de Taylor Swift a devenit, surprinzător, unul dintre cele mai discutate „accesorii” ale începutului de an 2026, după ce mai multe vedete au fost surprinse ieșind din exclusivistul The Bird Streets Club din West Hollywood cu câte o pâine pregătită chiar de artistă. Deși Taylor Swift nu a fost văzută la locație, pâinile oferite ca „party favor” au atras imediat atenția presei de divertisment, notează Revista Vogue.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

The Bird Streets Club, un club privat frecventat adesea de Taylor Swift și logodnicul ei, Travis Kelce, dar și de alte celebrități precum familia Bieber sau Kardashian-Jenner, a fost din nou locul unde pasiunea cântăreței pentru gătit s-a făcut remarcată. Surorile Haim – Este, Alana și Danielle – au fost fotografiate cu pâini clasice cu maia, decorate cu binecunoscutele modele florale și de frunze specifice lui Swift, în timp ce Sombr a primit o variantă cu afine. Unul dintre autocolantele lipite pe pachete purta mesajul: „Ești pregătit pentru ea?”.

Pasiunea lui Taylor Swift pentru copt nu este deloc nouă. Artista a vorbit în repetate rânduri despre faptul că gătitul și proiectele creative din zona casnică au devenit o parte importantă din rutina ei. Într-un interviu din august 2025 pentru podcastul lui Travis Kelce, ea a mărturisit că multe dintre interesele sale „ar putea fi încadrate la hobby-uri pe care le puteai avea în anii 1700… mă apuc de lucruri de bunică”, făcând referire nu doar la gătit, ci și la cusut și pictat. Atunci, Swift spunea că trece prin faze în care se concentrează intens pe un anumit tip de preparat, iar în acea perioadă era „foarte prinsă într-o obsesie pentru pâinea cu maia care mi-a acaparat viața”.

„Există o întreagă comunitate din care facem parte”

Artista a povestit și că îi trimitea lui Travis Kelce câte două pâini la fiecare plecare în cantonament, testând constant noi variante de rețete. Ea a enumerat deja mai multe combinații încercate: „afine și lămâie, scorțișoară cu stafide”, iar pentru fetițele fratelui lui Kelce a pregătit chiar și o variantă tip „funfetti”.

În discuțiile sale publice, Taylor Swift a recunoscut și că obișnuiește să își implice prietenii în experimentele culinare. „Tot timpul coc pâine și le scriu prietenilor și le zic: «Pot să-ți trimit puțină pâine? Am nevoie de feedback. Îți place asta mai mult decât cealaltă? Am făcut dospirea puțin diferit»”, a spus artista. „Sunt pe bloguri despre maia. Există o întreagă comunitate din care facem parte”.

În ultima perioadă, mai multe vedete s-au bucurat de surprize comestibile din partea lui Swift. De ziua Selenei Gomez, în iulie, cântăreața i-a dăruit acesteia și soțului ei, Benny Blanco, o pâine decorată floral, ambalată în celofan și hârtie maro personalizată cu autocolante tematice, unul dintre ele având mesajul: „Este o poveste de pâine!”. Greg James, realizator BBC Radio 1, a primit o pâine cu afine și lămâie, împreună cu mesajul „Soarta Doughpheliei”, iar Jimmy Kimmel a primit una cu mesajul „Viața unei fete-dough”. Despre jocurile de cuvinte, Swift a spus: „Știi, jocurile de cuvinte cu pâinea… Cred că, cu cât sunt mai rele, cu atât sunt mai bune”.