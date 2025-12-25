Pain d’Épices este nelipsit de pe masa tradițională a francezilor de Crăciun. Este definit desert dar nu e prea dulce, ba chiar se mănâncă de la prima oră a dimineții, atât în combinații dulci, cât și sărate. Și asta, tocmai pentru că nu e prea dulce. Nu conține nici lapte, nici ouă, nici unt, în fapt, o pâine mai dulce și aromată. Gustul dulceag este dat de miere și de amestecul bogat de condimente.

Ingrediente

• Miere 250 g

• Făină obișnuită 250 g

• Zahăr 50 g

• Apă 100 ml

• Praf de copt 1 plic (10-12 g)

• Anason stelat: 1 bucată

• Scorțișoară măcinată 1 linguriță

• Cuișoare măcinate 1 vârf de linguriță

• Ghimbir măcinat 1 linguriță

• Nucșoară 1 vârf de linguriță

• Coajă rasă de portocală 1 portocală bio

Mod de preparare

Pregătirea siropului: Într-o crăticioară, puneți apa, zahărul și mierea. Încălziți la foc mic, amestecând constant până când zahărul și mierea s-au dizolvat complet și lichidul este omogen. Aveți grijă să nu ajungă la punctul de fierbere.

Aromele: Adăugați în amestecul cald toate condimentele măcinate (anasonul, scorțișoara, cuișoarele, ghimbirul și nucșoara) și coaja de portocală. Lăsați compoziția să se răcească puțin.

Ingredientele uscate: Într-un bol încăpător, cerneți făina împreună cu praful de copt.

Aluatul: Turnați treptat amestecul lichid (siropul de miere) peste făină. Amestecați bine cu un tel sau o spatulă până când obțineți un aluat neted, fără cocoloașe.

Coacerea: Tapetați o formă de chec cu hârtie de copt sau ungeți-o cu puțin ulei și presărați făină. Turnați aluatul în formă. Introduceți forma în cuptorul preîncălzit la 160°C și coaceți timp de aproximativ 45-50 de minute. Verificați dacă este gata folosind testul cu scobitoarea.

Pain d’Épices este mult mai gustos dacă este înfășurat în folie alimentară și lăsat să „se odihnească” 24 sau chiar 48 de ore înainte de a fi tăiat. Acest timp permite aromelor să se întrepătrundă și texturii să devină perfectă.

Cu ce se poate combina