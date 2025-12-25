Pain d’Épices este nelipsit de pe masa tradițională a francezilor de Crăciun. Este definit desert dar nu e prea dulce, ba chiar se mănâncă de la prima oră a dimineții, atât în combinații dulci, cât și sărate. Și asta, tocmai pentru că nu e prea dulce. Nu conține nici lapte, nici ouă, nici unt, în fapt, o pâine mai dulce și aromată. Gustul dulceag este dat de miere și de amestecul bogat de condimente.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
Ingrediente
• Miere 250 g
• Făină obișnuită 250 g
• Zahăr 50 g
• Apă 100 ml
• Praf de copt 1 plic (10-12 g)
• Anason stelat: 1 bucată
• Scorțișoară măcinată 1 linguriță
• Cuișoare măcinate 1 vârf de linguriță
• Ghimbir măcinat 1 linguriță
• Nucșoară 1 vârf de linguriță
• Coajă rasă de portocală 1 portocală bio
Mod de preparare
Pregătirea siropului: Într-o crăticioară, puneți apa, zahărul și mierea. Încălziți la foc mic, amestecând constant până când zahărul și mierea s-au dizolvat complet și lichidul este omogen. Aveți grijă să nu ajungă la punctul de fierbere.
Aromele: Adăugați în amestecul cald toate condimentele măcinate (anasonul, scorțișoara, cuișoarele, ghimbirul și nucșoara) și coaja de portocală. Lăsați compoziția să se răcească puțin.
Ingredientele uscate: Într-un bol încăpător, cerneți făina împreună cu praful de copt.
Aluatul: Turnați treptat amestecul lichid (siropul de miere) peste făină. Amestecați bine cu un tel sau o spatulă până când obțineți un aluat neted, fără cocoloașe.
Coacerea: Tapetați o formă de chec cu hârtie de copt sau ungeți-o cu puțin ulei și presărați făină. Turnați aluatul în formă. Introduceți forma în cuptorul preîncălzit la 160°C și coaceți timp de aproximativ 45-50 de minute. Verificați dacă este gata folosind testul cu scobitoarea.
Pain d’Épices este mult mai gustos dacă este înfășurat în folie alimentară și lăsat să „se odihnească” 24 sau chiar 48 de ore înainte de a fi tăiat. Acest timp permite aromelor să se întrepătrundă și texturii să devină perfectă.
Cu ce se poate combina
-
Cu Foie Gras: Taie felii subțiri de pain d’épices și prăjește-le ușor (toast). Se servește cu o felie de foie gras deasupra și un strop de dulceață de ceapă sau smochine. Contrastul dintre grăsimea fină a ficatului și condimentele pâinii este spectaculos.
-
Cu Brânzeturi cu mucegai albastru: Merge excelent cu Roquefort, Gorgonzola sau Stilton. Dulceața mierii balansează perfect gustul puternic și sărat al brânzei.
-
Simplu, cu unt sărat: O felie de pain d’épices unsă cu un strat generos de unt de calitate (preferabil ușor sărat) scoate în evidență aromele de scorțișoară și anason.
-
Cu brânză de capră și miere: Pune o bucată de brânză de capră cremoasă pe o felie de prăjitură, adaugă o nucă deasupra și dă-o la cuptor 2-3 minute până se înmoaie brânza.