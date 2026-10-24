În Cârțișoara, județul Sibiu, o mică afacere de familie transformă fructele oamenilor în suc natural îmbuteliat. Clienții vin din Sibiu și Brașov, iar toamna programările se fac chiar cu două săptămâni înainte.

Afacerea aparține soților Dorin și Lina Magda și funcționează de aproximativ opt ani, potrivit Turnul Sfatului. Dorin Magda este fost primar al comunei, iar Lina a lucrat anterior ca medic în Chișinău. Cei doi au o distilerie pentru rachiu, două linii pentru suc și propria plantație de aronia.

Ideea a pornit modest, cu o linie mică destinată familiei și cercului apropiat de prieteni. „Am luat întâi o linie mică de suc și ne-am zis că facem pentru noi și pentru prieteni”, povestește Lina Magda. Cererea a crescut însă rapid, iar primul echipament nu a mai putut susține volumul comenzilor. „Am început să lucrăm și nu mai reușeam să facem față cu ea, așa că am trecut la una mare.”

Astăzi, familia folosește două linii de producție, una electrică și alta alimentată cu gaz. Clienții își aduc propriile fructe și legume, iar combinațiile pot fi adaptate după preferințele fiecăruia. „Facem suc din toate fructele, de la struguri, mere, sfeclă, morcovi, fructe de pădure, până la lămâi, portocale, ghimbir.” Sucurile sunt îmbuteliate în pungi de trei litri, considerate mai ușor de transportat și depozitat. Lina spune că baza celor mai multe combinații este reprezentată de mere sau struguri, în funcție de sezon. „Baza tuturor sucurilor sunt sucurile de măr și de struguri”, explică aceasta. De regulă, aproximativ 80% din amestec este suc de bază, iar restul provine din alte ingrediente.

3,50 lei pentru un litru de suc

Prețul procesării este de 3,50 lei pentru un litru, atunci când fructele sunt aduse de client. O pungă de trei litri costă 10,50 lei și reprezintă varianta preferată de majoritatea clienților. Cea mai aglomerată perioadă este toamna, iar luna octombrie aduce cel mai mare volum de lucru. „Când încep strugurii este cel mai aglomerat, pentru că în toată zona nu mai face nimeni suc din struguri.”

Clienții ajung la Cârțișoara din Sibiu, Avrig, Cisnădie, Făgăraș și din localitățile Mărginimii Sibiului. În mica afacere de familie, responsabilitățile s-au împărțit natural între cei doi soți. Lina se ocupă în principal de sucuri, iar Dorin gestionează partea dedicată producerii rachiului. Oamenii aduc prunele deja fermentate, iar distilarea este realizată în instalația familiei din Cârțișoara.

În perioadele aglomerate, programul poate continua până seara târziu, iar activitatea reîncepe dimineața următoare. „Mă trezesc, beau cafeaua și vin direct aici, la serviciu, iar a doua zi o iau de la capăt.”

De la medicina de urgență la sucuri naturale

Lina Magda a lucrat în medicina de urgență la Chișinău și a condus timp de 13 ani o substație. După mutarea în România, spune că nu și-a putut continua specializarea în aceleași condiții profesionale. „Nu visezi în viața asta ce se poate întâmpla. Îmi place și ce fac acum, sucurile, rețetele.” Ea spune că partea care îi place cel mai mult este contactul direct cu oamenii și construirea combinațiilor preferate. „Îmi place să ajut oamenii”, spune Lina, explicând schimbarea radicală făcută după mutarea la Cârțișoara.

Soții Magda au și o plantație de aronia, înființată în urmă cu aproximativ șase ani. Fructele sunt procesate în aceeași unitate, iar sucul rezultat este vândut direct clienților interesați. Lina spune că aronia s-a adaptat foarte bine climei din zonă și necesită relativ puține intervenții. „E nepretențioasă, rezistă la căldură, la ger, la ploi. Nu trebuie stropită”, afirmă aceasta.

Unele afirmații privind posibilele beneficii medicale ale sucului de aronia aparțin proprietarei și nu reprezintă recomandări medicale validate în articol.

Afacerea funcționează de luni până sâmbătă, iar sezonul de toamnă aduce cea mai mare aglomerație. „Toamna, oamenii trebuie să se programeze cu două săptămâni înainte”, spune Lina Magda. Unii clienți revin deja de câțiva ani cu propriile mere, struguri sau alte fructe pentru procesare. „Noi venim aici de trei ani. Iese un suc foarte bun”, au declarat doi clienți veniți din Racovița.

Pentru familia Magda, afacerea a pornit ca un experiment destinat apropiaților și s-a transformat într-un serviciu regional. Iar în fiecare toamnă, curtea din Cârțișoara se umple din nou cu saci de mere, struguri și clienți programați.