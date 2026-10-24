Seceta pedologică persistă în mai multe regiuni ale țării / ANM: Banatul, Dobrogea și Crișana rămân cele mai afectate / Ploile vor fi reduse cantitativ

24 oct. 2026, Agribusiness
Seceta pedologică persistă în mai multe regiuni ale țării / ANM: Banatul, Dobrogea și Crișana rămân cele mai afectate / Ploile vor fi reduse cantitativ
FOTO: Dreamstime/Rainer
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Grâul, orzul și rapița își continuă dezvoltarea
  2. Temperaturile vor scădea treptat
  3. Ploi puține și recomandări pentru fermieri

Seceta pedologică moderată, puternică și extremă se va menține în mai multe regiuni agricole ale țării, în perioada 24-30 octombrie. Cele mai afectate zone vor fi Banatul, Dobrogea și Crișana, potrivit prognozei agrometeorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Pe adâncimea de 0-20 de centimetri, rezerva de umiditate din sol va avea valori satisfăcătoare, apropiate de optim sau optime în Maramureș și în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei.

Condiții favorabile sunt estimate și izolat în nordul și sud-vestul Dobrogei și în nordul Crișanei. În schimb, valori scăzute și foarte scăzute ale umidității din sol sunt prognozate în Banat și pe suprafețe agricole extinse din Dobrogea și Crișana.

Seceta pedologică va afecta și unele zone din Oltenia, Transilvania, Moldova și Muntenia. „Conținutul de umiditate din sol va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute”, precizează ANM, referindu-se la seceta pedologică moderată, puternică și extremă.

Grâul, orzul și rapița își continuă dezvoltarea

În pofida deficitului de apă din anumite regiuni, condițiile agrometeorologice vor fi, în general, favorabile culturilor de toamnă semănate în perioada optimă. Orzul și grâul de toamnă vor parcurge predominant fazele de germinare, în proporție de 50%-100%, și răsărire, între 30% și 100%.

În sudul și sud-estul țării, culturile vor fi mai avansate. Plantele vor putea ajunge la faza de apariție a primelor frunze, între una și cinci.

Rapița semănată în perioada optimă va continua răsărirea și dezvoltarea frunzelor, mai ales în zonele unde solul dispune de suficientă apă. „Rapița înființată în epoca optimă va înregistra fazele de răsărire (40-100%) și înfrunzire (5-8 frunze)”, arată ANM.

Sfecla de zahăr, ajunsă la maturitate tehnologică, va continua să fie recoltată în principalele bazine de producție.

Temperaturile vor scădea treptat

În livezi și plantațiile viticole vor continua maturarea lemnului și coardelor, îngălbenirea și căderea frunzelor. Plantele vor continua astfel procesele de adaptare la condițiile de iarnă.

La soiurile pomicole de toamnă vor continua și lucrările de recoltare. În zilele fără precipitații, fermierii vor putea efectua în condiții bune lucrările agricole specifice perioadei. Printre acestea se numără eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arăturile, fertilizările și ultimele lucrări de recoltare.

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate la începutul intervalului, după care vremea se va răci treptat. Temperatura medie zilnică a aerului va varia între 6 și 17 grade Celsius în primele zile. Valorile vor fi cu 1-5 grade peste mediile multianuale. Spre sfârșitul intervalului, temperaturile medii vor coborî la 4-14 grade Celsius, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade Celsius. Minimele pot coborî până la minus 4 grade, în special în depresiunile nordice și centrale.

Ploi puține și recomandări pentru fermieri

Temperatura solului la adâncimea de zece centimetri va avea valori cuprinse între 7 și 18 grade Celsius. Aceste temperaturi sunt favorabile germinării, răsăririi și înfrunzirii culturilor de rapiță, orz și grâu de toamnă semănate până în prezent. Meteorologii prognozează ploi locale, însă cantitățile de apă vor fi, în general, reduse. Precipitațiile vor putea fi însoțite de intensificări ale vântului. În zonele joase și de luncă sunt posibile episoade de ceață asociată cu burniță.

Pentru perioada următoare, specialiștii recomandă urgentarea eliberării terenurilor agricole de resturile vegetale și continuarea arăturilor adânci de toamnă. De asemenea, fermierii sunt sfătuiți să aplice îngrășăminte pe bază de azot și fosfor culturilor de toamnă semănate în perioada optimă.

ANM recomandă și finalizarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a produselor agricole de sezon.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
23 oct.
Sindicatele cer recunoaștere pentru angajații APIA / „Fără ei, plata la timp a subvențiilor nu ar fi posibilă”
Sindicatele cer recunoaștere pentru angajații APIA / „Fără ei, plata la timp a subvențiilor nu ar fi posibilă”
Agribusiness
23 oct.
România și SUA vor să extindă schimburile agroalimentare / ANSVSA și NASDA discută despre boli animale, laboratoare și comerț mai predictibil
România și SUA vor să extindă schimburile agroalimentare / ANSVSA și NASDA discută despre boli animale, laboratoare și comerț mai predictibil
Agribusiness
23 oct.
VIDEO | România primește 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi / Luca Niculescu: „Sprijinul european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor”
VIDEO | România primește 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi / Luca Niculescu: „Sprijinul european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor”
Agribusiness
23 oct.
Peste 1000 de oi vor străbate străzile centrale din Madrid de Sărbătoarea Transhumanței. Păstorii, nemulțumiți de modificare traseului convențional din cauza manifestațiilor neautorizate
Peste 1000 de oi vor străbate străzile centrale din Madrid de Sărbătoarea Transhumanței. Păstorii, nemulțumiți de modificare traseului convențional din cauza manifestațiilor neautorizate
Agribusiness
23 oct.
VIDEO | Afacere cu miere românească, construită pentru export: „Ne-a ajutat prezența la târgurile internaționale” / „Scopul nostru a fost să vindem miere ambalată la borcan, nu la butoi”
VIDEO | Afacere cu miere românească, construită pentru export: „Ne-a ajutat prezența la târgurile internaționale” / „Scopul nostru a fost să vindem miere ambalată la borcan, nu la butoi”
Recomandări
Mediafax
Meniu accesibil la un restaurant Michelin la mai puțin de 40 de euro. Unde este situat?
G4Media
SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Economedia
Analiză | Cât investește statul în noile stadioane din România: zeci de proiecte, arene de sute de milioane de euro și stadiul lucrărilor
Mediafax Italia
„Papanași sau babà?” Duelul dulce lansat de un italian îndrăgostit de România
Mediafax Spania
Produsul perfect pentru cină sau ca aperitiv. Costă MAI PUȚIN de 3 euro...
CSID
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
CSID
Sejur gratuit la băi pentru unii pensionari, în 2026! Cine poate primi cazare, trei mese pe zi și tratament balnear prin Casa de Pensii

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale