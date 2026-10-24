Seceta pedologică moderată, puternică și extremă se va menține în mai multe regiuni agricole ale țării, în perioada 24-30 octombrie. Cele mai afectate zone vor fi Banatul, Dobrogea și Crișana, potrivit prognozei agrometeorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Pe adâncimea de 0-20 de centimetri, rezerva de umiditate din sol va avea valori satisfăcătoare, apropiate de optim sau optime în Maramureș și în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei.

Condiții favorabile sunt estimate și izolat în nordul și sud-vestul Dobrogei și în nordul Crișanei. În schimb, valori scăzute și foarte scăzute ale umidității din sol sunt prognozate în Banat și pe suprafețe agricole extinse din Dobrogea și Crișana.

Seceta pedologică va afecta și unele zone din Oltenia, Transilvania, Moldova și Muntenia. „Conținutul de umiditate din sol va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute”, precizează ANM, referindu-se la seceta pedologică moderată, puternică și extremă.

Grâul, orzul și rapița își continuă dezvoltarea

În pofida deficitului de apă din anumite regiuni, condițiile agrometeorologice vor fi, în general, favorabile culturilor de toamnă semănate în perioada optimă. Orzul și grâul de toamnă vor parcurge predominant fazele de germinare, în proporție de 50%-100%, și răsărire, între 30% și 100%.

În sudul și sud-estul țării, culturile vor fi mai avansate. Plantele vor putea ajunge la faza de apariție a primelor frunze, între una și cinci.

Rapița semănată în perioada optimă va continua răsărirea și dezvoltarea frunzelor, mai ales în zonele unde solul dispune de suficientă apă. „Rapița înființată în epoca optimă va înregistra fazele de răsărire (40-100%) și înfrunzire (5-8 frunze)”, arată ANM.

Sfecla de zahăr, ajunsă la maturitate tehnologică, va continua să fie recoltată în principalele bazine de producție.

Temperaturile vor scădea treptat

În livezi și plantațiile viticole vor continua maturarea lemnului și coardelor, îngălbenirea și căderea frunzelor. Plantele vor continua astfel procesele de adaptare la condițiile de iarnă.

La soiurile pomicole de toamnă vor continua și lucrările de recoltare. În zilele fără precipitații, fermierii vor putea efectua în condiții bune lucrările agricole specifice perioadei. Printre acestea se numără eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arăturile, fertilizările și ultimele lucrări de recoltare.

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate la începutul intervalului, după care vremea se va răci treptat. Temperatura medie zilnică a aerului va varia între 6 și 17 grade Celsius în primele zile. Valorile vor fi cu 1-5 grade peste mediile multianuale. Spre sfârșitul intervalului, temperaturile medii vor coborî la 4-14 grade Celsius, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade Celsius. Minimele pot coborî până la minus 4 grade, în special în depresiunile nordice și centrale.

Ploi puține și recomandări pentru fermieri

Temperatura solului la adâncimea de zece centimetri va avea valori cuprinse între 7 și 18 grade Celsius. Aceste temperaturi sunt favorabile germinării, răsăririi și înfrunzirii culturilor de rapiță, orz și grâu de toamnă semănate până în prezent. Meteorologii prognozează ploi locale, însă cantitățile de apă vor fi, în general, reduse. Precipitațiile vor putea fi însoțite de intensificări ale vântului. În zonele joase și de luncă sunt posibile episoade de ceață asociată cu burniță.

Pentru perioada următoare, specialiștii recomandă urgentarea eliberării terenurilor agricole de resturile vegetale și continuarea arăturilor adânci de toamnă. De asemenea, fermierii sunt sfătuiți să aplice îngrășăminte pe bază de azot și fosfor culturilor de toamnă semănate în perioada optimă.

ANM recomandă și finalizarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a produselor agricole de sezon.