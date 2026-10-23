Ucraina caută soluții urgente pentru a evita pierderile uriașe din sectorul agricol cauzate de atacurile constante ale Rusiei. Autoritățile de la Kiev negociază cu statele vecine din Uniunea Europeană, în special cu Polonia și Slovacia, mutarea inspecțiilor și a procedurilor vamale pentru camioanele cu cereale direct pe teritoriul acestora.

Măsura vine în contextul în care dronele și rachetele rusești lovesc tot mai frecvent cozile lungi de vehicule formate la punctele de trecere a frontierei de pe teritoriul ucrainean, precum și infrastructura portuară de la Marea Neagră.

Escaladarea atacurilor la granițe și blocajele logistice

Din luna august, atacurile rusești s-au intensificat vizat asupra punctelor de frontieră ale Ucrainei cu România, Republica Moldova și Polonia, provocând ambuteiaje masive în ambele sensuri. Peste 1.200 de camioane erau blocate recent la un singur punct de trecere din regiunea Volîn, așteptând intrarea în Ucraina.

Ucraina aplică deja controale comune de frontieră cu Republica Moldova și dorește extinderea rapidă a acestui mecanism la granița vestică. Purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tîhîi, a subliniat că Moscova încearcă deliberat să blocheze fluxul transfrontalier de mărfuri.

Comisia Europeană susține mutarea inspecțiilor vamale pe teritoriul statelor vecine pentru a proteja transportatorii și a fluidiza traficul.

Criza din porturile de la Marea Neagră prăbușește exporturile

Pe lângă atacurile terestre, bombardamentele repetate asupra navelor comerciale și a infrastructurii maritime din apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei au paralizat transportul pe Marea Neagră

Exporturile au fost reduse la jumătate, iar Marea Neagră a devenit aproape inaccesibilă. Ministrul Agriculturii, Taras Vîsoțki, a raportat că în luna septembrie volumul exporturilor agricole a fost de doar 2,4 milioane de tone (46% din capacitatea potențială a țării). Transportul maritim prin Marea Neagră a reprezentat luna trecută doar 10% din totalul exporturilor ucrainene.

„Culoarele de solidaritate” și presiunea financiară pe UE

Barierelor logistice li se adaugă seceta de pe Dunăre și aglomerația de pe căile ferate europene. Deși volumul de mărfuri transportat pe Dunăre a crescut de la 600.000 de tone în august la 1,16 milioane de tone în septembrie, rutele alternative nu pot compensa complet blocajul maritim. Ucraina analizează inclusiv utilizarea porturilor de la Marea Baltică, deși costurile de tranzit sunt considerabil mai mari.

Scăderea capacității de export adâncește criza financiară de la Kiev. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avertizat că Ucraina pierde aproximativ 60 de milioane de euro pe zi din cauza blocării exporturilor. Deficitul de finanțare al Ucrainei pentru anul viitor este estimat la 70 de miliarde de euro.

Președintele francez Emmanuel Macron și Comisia Europeană au cerut intensificarea eforturilor pentru sprijinirea „culoarelor de solidaritate”, fundamentale pentru menținerea economiei ucrainene și pentru prevenirea unei crize alimentare la nivel global în Africa și Asia.