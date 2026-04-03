O fabrică de dulciuri din sudul Italiei a fost închisă de autorități după ce elevi aflați într-o vizită au descoperit viermi în ouăle de ciocolată cumpărate de la fața locului, potrivit publicației La Repubblica.

Incidentul a avut loc în Valea Caudina, din provincia Avellino, unde un grup de elevi din Napoli se afla într-o excursie organizată. După ce au observat problemele la produse, directorii școlilor și părinții au depus o plângere la autorități, notează G4Media.

În urma sesizării, reprezentanții ASL, împreună cu carabinierii, au intervenit rapid și au efectuat un control în unitatea de producție. Verificările au scos la iveală încălcări grave ale normelor de igienă și sănătate publică, ceea ce a dus la închiderea imediată a fabricii.

Inspectorii au descoperit, pe lângă produsele contaminate, și alimente fără trasabilitate, care au fost confiscate. Produsele din același lot cu ouăle de ciocolată suspecte au fost ridicate și trimise pentru analize la Institutul Zooprofilactic din Portici.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili exact cauzele contaminării și eventualele responsabilități.