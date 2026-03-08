Rubrica „Ladies & Business”, lansată de G4Food în martie 2025, împlinește pe data de 8 martie un an, iar invitatele acestei ediții sunt Cristina Huzum și Anita Huzum, două profesioniste cu experiență în industria ospitalității și în comunicare. Împreună au lansat WELLcome 360, un concept de workshopuri care propune o abordare diferită a leadershipului: ospitalitatea nu ca set de reguli sau proceduri, ci ca mod de a relaționa cu oamenii.

Cristina Huzum este director general adjunct al Sheraton Bucharest Hotel, cu peste două decenii de experiență în management hotelier. Anita Huzum este expert în comunicare și director de comunicare al HORA, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România. Proiectul lor pornește de la observațiile acumulate în ani de lucru cu echipe și lideri din industrie.

Ospitalitatea, privită ca mod de a conduce

Ideea WELLcome 360 s-a născut din situații concrete întâlnite în mediul profesional, în special în contexte de criză sau tensiune în echipe.

„Acest concept s-a născut dintr-o nevoie reală și din situații din realitatea noastră de zi cu zi, lucrând cu foarte mulți oameni și cu foarte multe situații, mai ales în zona de gestionare a crizelor. Și cumva ne-am dorit să creăm un spațiu de resetare a mindsetului și a modului în care noi ne raportăm la oameni, la cum comunicăm, cum relaționăm”, explică Anita Huzum.

În opinia sa, multe blocaje din organizații apar din lipsa unei reflecții asupra modului în care liderii intră într-o conversație sau într-o negociere.

„De foarte multe ori ajungem să fim epuizați și să nu mai știm cum să reacționăm și niciodată nu ne punem întrebarea în ce stare intru eu în acest dialog. De aici escaladează lucrurile, apar blocajele și oamenii nu mai știu cum să gestioneze conflictele”.

Un program adresat liderilor din mai multe domenii

Deși conceptul pornește din industria ospitalității, programul nu se adresează exclusiv sectorului HoReCa.

Cristina Huzum spune că workshopurile sunt gândite pentru orice profesionist care creează experiențe prin interacțiune directă cu oamenii.

„Ne dorim să ne adresăm în primul rând liderilor și nu neapărat prin ceea ce fac ei, ci prin felul în care sunt atunci când exercită interacțiunea umană. Nu ne adresăm doar oamenilor din HoReCa. Ne adresăm oamenilor din zona medicală, educație, consultanță, servicii premium sau high-end, tuturor celor care creează experiențe prin relația cu ceilalți”.

Conceptul pleacă de la ideea că o cultură organizațională nu se construiește din sloganuri sau valori afișate pe pereți.

„O cultură organizațională nu sunt doar niște cuvinte pe un perete. Este ceva ce se propagă de la liderii care conduc și creează un mediu sănătos în sistemul lor”.

Workshopuri interactive și exerciții practice

Programul WELLcome 360 este structurat, în formatul standard, într-un workshop de o zi împărțit în două părți: una dedicată leadershipului și experienței în ospitalitate, susținută de Cristina Huzum, și o a doua parte dedicată comunicării, coordonată de Anita Huzum.

Participanții lucrează pe studii de caz, exerciții practice și jocuri de rol.

„Workshopul nu pornește de la niște standarde tehnice, ci de la resetarea mindsetului și modul în care ne raportăm la relațiile cu oamenii. Avem jocuri de rol, studii de caz și exemple din realitate. Discutăm despre cum asculți activ, cum oferi feedback sau cum gestionezi o zi proastă fără să o transmiți clientului din fața ta”, spune Anita Huzum.

Pe lângă workshopul de o zi, proiectul include și WELLcome Escape, un format de tip retreat, desfășurat pe durata unui weekend, care pune accent pe conexiunea dintre participanți și pe schimbul de experiențe între profesioniști din domenii diferite.

Ospitalitatea, între proceduri și autenticitate

Cristina Huzum spune că standardele și procedurile sunt esențiale în industrie, dar nu sunt suficiente pentru a crea experiențe memorabile pentru clienți.

„În ospitalitate vorbim foarte mult despre standarde și proceduri, dar excelența se face cu oameni care nu exercită doar aceste proceduri. Trebuie să vină și cu partea autentică, umană, cu prezență și coerență în relația cu oaspeții.”

În opinia sa, oamenii vor rămâne centrul industriei chiar și într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială devin tot mai prezente.

„Clădiri sunt peste tot. Oamenii care sunt în clădirea respectivă aduc inima și sufletul în ceea ce se face acolo și ei vor face întotdeauna diferența în excelența în ospitalitate”.

Leadership feminin într-o industrie dominată de femei

Interviul a fost realizat în contextul zilei de 8 martie, iar cele două invitate au vorbit și despre rolul femeilor în ospitalitate. La nivel global, peste 65% dintre angajații din hoteluri și restaurante sunt femei.

„În industria ospitalității lucrează mai multe femei decât bărbați. Cumva, instinctiv ne este ușor să avem grijă de oaspeți, pentru că facem același lucru și în familiile noastre”, spune Cristina Huzum.

Anita Huzum consideră că leadershipul feminin presupune acceptarea faptului că echilibrul între rolurile personale și profesionale nu poate fi perfect în fiecare zi.