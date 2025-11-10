Ne place practic tuturor orezul cu lapte, dar dacă urmăm, din cine știe ce rațiuni, o dietă vegetală, laptele de vacă poate fi înlocuit cu mult succes cu laptele de cocos. Mai ales că este și mai aromat și lasă loc de combinații cu fructe de sezon.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

E foarte simplu și rapid de preparat, durează cele circa 15 minute până fierbe orezul și e gata. Asezonat cu fructe, acest preparat din orez cu lapte de cocos devine un preparat delicat, cu note exotice, care oferă energie suficientă pentru câteva ore. O rețetă adaptată după o propune a portalului lanțului elvețian de retail migros.ch.

Ingrediente pentru 4 porții de orez cu lapte de cocos

4oo ml lapte de cocos

1 l de apă

120 g orez obișnuit, cu bob rotund

1 vârf de cuțit de sare

40 g zahăr

1 mango copt, aprox. 500 g, sau alte fructe

Procedeu

Într-o oală încăpătoare, aducem la punctul de fierbere laptele de cocos și apa, apoi adăugăm orezul și un praf de sare. Lăsăm să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 15 minute, amestecând din când în când, până când orezul absoarbe lichidul.

Oprim focul, acoperim vasul cu un capac și îl lăsăm se odihnească puțin, atât cât boabele să absoarbă complet lichidul. Adăugăm peste orez zahărul și amestecăm ușor, până se topește complet.

Acum curățăm fructul de mango și tăiem pulpa fructului cuburi nu prea mari. Distribuim orezul în patru boluri și completăm cu bucățelele de fruct și putem servi. Opțional, merge și o adiere de scorțișoară.