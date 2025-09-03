Orez cu dovlecei și cuburi de piept de pui, gata în maxim jumătate de oră. Un prânz rapid și reconfortant, de mijlocul săptămânii

Orezul ca punct de pornire pentru un prânz sau o cină rapidă rămâne mereu una dintre primele opțiuni pentru zilele aglomerate ale săptămânii. Iar dacă folosim din cel integral, cu atât mai bine.
Adăugând peste această bază de carbohidrați o parte proteică – carnea de pui e una dintre cele mai la îndemână opțiuni, și una vegetală – dovlecei de sezon, avem foarte simplu o masă completă nutrițional.
Combinația poate părea banală, dar e doar o aparență. Rezultatul final ține de detalii, și vom obține un preparat reușit urmând fidel câțiva pași bine definiți.
Ingrediente pentru 4 porții de orez cu dovlecei și pui
-
320 g de orez obișnuit, sau asiatic
-
250 g piept de pui tăiat cubulețe mici
-
2 dovlecei medii
-
1 ceapă mică, 1 cățel de usturoi
-
1 litru de supă de legume sau de pui, caldă
-
½ pahar de vin alb sec
-
40 g unt sau ulei, ideal de măsline
-
40 g parmezan ras
-
sare și piper după gust
Procedeu
-
Pregătește supa: orezul are mereu nevoie de supă limpede, rezultatul final e mult mai bun decât atunci când folosim doar apă – se poate prepara doar cu legume, sau dacă ai oase de pui le poți adăuga și pe ele, e suficient să le fierbi împreună la foc mic sub capac câteva minute.
-
Taie puiul și dovleceii: dacă și puiul și dovleceii îi tăiem cubulețe mici, în final și estetica farfuriei va fi superioară. În orice caz, cu cât bucățile sunt mai mici, cu atât mai gustoasă mâncarea.
-
Taie și sotează ceapa: într-o cratiță cu puțin ulei sau unt, călește ceapa tăiată cât mai mărunt preț de 1-2 minute, amestecând.
-
Adaugă puiul: adaugă cubulețele de pui și lasă-le să se rumenească câteva minute, până devin aurii, amestecând energic, să nu se prindă.
-
Adaugă dovleceii: adaugă-i peste pui și gătește încă 3-4 minute, amestecând.
-
Prăjește orezul: adaugă orezul în cratiță și lasă-l 1-2 minute, amestecând bine, după ce l-ai clătit de mai multe ori sub jetul de apă rece.
-
Stinge cu vinul alb: mărește focul și lasă să se evapore complet.
-
Gătește la foc mic adăugând supă: adaugă câte un polonic de supă fierbinte, amestecând și adăugând următorul doar după ce lichidul a fost absorbit. Continuă astfel timp de aproximativ 15 minute. E gata când orezul s-a umflat, dar nu excesiv.
-
Finalizarea: la sfârșit, oprește focul, adaugă un cubuleț de unt și parmezanul. Amestecă energic pentru orezul în stil risotto să devină cremos. Lasă-l să se odihnească 2 minute acoperit cu capacul înainte de a servi.