Orez cu dovlecei și cuburi de piept de pui, gata în maxim jumătate de oră. Un prânz rapid și reconfortant, de mijlocul săptămânii

Orezul ca punct de pornire pentru un prânz sau o cină rapidă rămâne mereu una dintre primele opțiuni pentru zilele aglomerate ale săptămânii. Iar dacă folosim din cel integral, cu atât mai bine.

Adăugând peste această bază de carbohidrați o parte proteică – carnea de pui e una dintre cele mai la îndemână opțiuni, și una vegetală – dovlecei de sezon, avem foarte simplu o masă completă nutrițional.

Combinația poate părea banală, dar e doar o aparență. Rezultatul final ține de detalii, și vom obține un preparat reușit urmând fidel câțiva pași bine definiți.

Ingrediente pentru 4 porții de orez cu dovlecei și pui

320 g de orez obișnuit, sau asiatic

250 g piept de pui tăiat cubulețe mici

2 dovlecei medii

1 ceapă mică, 1 cățel de usturoi

1 litru de supă de legume sau de pui, caldă

½ pahar de vin alb sec

40 g unt sau ulei, ideal de măsline

40 g parmezan ras

sare și piper după gust

Procedeu