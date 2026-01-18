Perugia, capitala regiunii Umbria, cunoscută drept „inima verde a Italiei”, este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din peninsulă și, în același timp, un paradis pentru iubitorii de ciocolată. Renumitele praline Perugina Baci au făcut orașul celebru în toată lumea, iar străduțele sale sunt pline de ciocolaterii artizanale și cafenele istorice. Cu toate acestea, destinația rămâne încă ferită de turismul de masă, păstrându-și autenticitatea, notează publicația Travel And Leisure.

Orașul are o istorie fascinantă. Fondat de etrusci, Perugia a devenit în Evul Mediu un important centru european pentru producția de textile. Totul s-a schimbat în secolul al XVI-lea, când localnicii s-au revoltat împotriva taxei papale pe sare, iar ca pedeapsă orașul a fost scos din circuitul comercial și condamnat la sărăcie.

„Am fost aruncați în uitare din secolul al XVI-lea până la unificarea Italiei”, explică Marta Cucchia, care conduce atelierul de textile Atelier Giuditta Brozzetti, fondat de străbunica ei în urmă cu aproape un secol. „Orașul are zidurile medievale intacte pentru că nu am avut Baroc sau alt tip de dezvoltare. Am fost înghețați în 1540 și așa am rămas până la unificarea Italiei. Acum avem un oraș medieval complet autentic, așa că este un avantaj”.

Perugia este cunoscută la nivel mondial pentru ciocolata sa celebră

Astăzi, Perugia este cunoscută la nivel mondial pentru cultura sa a ciocolatei, dar și pentru faptul că a reușit să rămână un oraș autentic și liniștit. „Consider că nu este foarte cunoscut, ceea ce, într-un fel, este bine pentru că nu există turism de masă. A rămas autentic”, spune Marta Cucchia.

Printre locurile esențiale pentru vizitatori se numără Galleria Nazionale dell’Umbria, aflată în Palazzo dei Priori. „Galleria Nazionale dell’Umbria are un loc special în inima mea pentru că există fețe de masă medievale originale din secolele XIV și XV”, spune Cucchia. „În opinia mea, este un loc obligatoriu de vizitat pentru a înțelege istoria orașului”.

Tot în Perugia, turiștii pot descoperi tradiția locală a țesăturilor la Museo Atelier Giuditta Brozzetti, unul dintre ultimele ateliere unde se lucrează pe războaie de țesut vechi, dar și spectaculosul Studio Moretti Caselli, celebru pentru vitraliile sale istorice. „În interior, are una dintre cele mai frumoase lucrări din Umbria, după părerea mea. Este un vitraliu în mărime naturală care o reprezintă pe Regina Margherita”, spune Cucchia. „De fiecare dată când merg acolo, stau în fața lui o jumătate de oră contemplând acest lucru incredibil”.

Farmecul orașului este dat și de străduțele sale înguste din jurul Pieței IV Novembre. „Duminica după-amiaza, când pot, mă plimb prin străduțele înguste și descopăr lucruri incredibile”, povestește Marta Cucchia. „Acum trei ani, am descoperit o zonă în care exista o fabrică de teracotă la începutul anilor 1900 și era casa proprietarilor cu o întreagă colecție de teracotă. Chiar și după 50 de ani, încă mai descopăr lucruri noi”.

Perugia înseamnă și gastronomie autentică

Osteria a Priori este unul dintre restaurantele recomandate de localnici. „Osteria a Priori s-a remarcat întotdeauna prin accentul pus pe slow food. Folosesc doar produse locale, precum fasole de lac și linte din Castelluccio”, spune Cucchia. „Când am vizitatori, îi duc acolo pentru că știu că vom mânca bine”. Pentru cine preferă vinul și atmosfera vibrantă, Bottega del Vino este locul ideal. „În afară de locație, care este grozavă pentru că este aproape de catedrală, cu o fereastră frumoasă care dă spre Piazza IV Novembre, au o bucătărie excelentă – foarte proaspătă, deși puțin mai puțin specific umbriană decât Osteria a Priori. Este o enotecă, așa că sunt râuri de vin și și muzică live”.

La capitolul cazare, orașul și împrejurimile sale oferă experiențe de lux spectaculoase: hotelul istoric Sina Brufani, cu piscină interioară deasupra unor ruine etrusce, Borgo dei Conti Resort – recent renovat, castelul medieval transformat în hotel de lux Castello di Reschio sau micul hotel boutique Vocabolo Moscatelli, amenajat într-o fostă mănăstire din secolul al XII-lea.

Pentru cei care vor să se bucure de atmosfera orașului, terasele și barurile sunt o alegere perfectă. Bistrot Priori Secret Garden „a fost renovat frumos, cu mobilier vintage”, iar pentru priveliști spectaculoase, localnicii recomandă Punto di Vista, unde se deschide o „vedere minunată asupra câmpiilor care duc spre Assisi”.

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Perugia este toamna

„De obicei, septembrie este o perioadă minunată a anului, dar dacă nu vă deranjează frigul, luna mea preferată este noiembrie pentru că aerul este proaspăt și apusurile sunt incredibile, cu portocaliu contrastând cu contururile negre ale copacilor”, spune Cucchia.

În plus, orașul găzduiește două evenimente majore: celebrul Umbria Jazz Festival, în fiecare iulie, și EuroChocolate Festival, toamna – paradisul absolut pentru iubitorii de ciocolată.

Perugia are propriul aeroport, San Francesco d’Assisi, dar cei care vin din afara Europei pot zbura la Roma sau Florența și apoi ajunge în două-trei ore cu trenul sau mașina. Centrul istoric este compact, pietonal și amplasat pe un deal, așa că vizitatorii au nevoie de încălțăminte comodă și răbdare pentru străduțele abrupte. Deplasarea este facilă și datorită sistemului Minimetrò și al autobuzelor, iar taxiurile au tarife clare, inclusiv de la aeroport spre oraș.