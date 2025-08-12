FOTO | Omleta cu cartofi chips inspirată de celebrul chef spaniol Ferran Adrià/ Rețeta, povestea și … câteva recomandări despre consumul de ouă

Ferran Adrià, legendarul chef spaniol care a condus restaurantul El Bulli – de multe ori considerat cel mai bun din lume – nu era doar un inovator în bucătărie, ci și un promotor al simplității reinterpretate. Una dintre cele mai apreciate rețete ale sale a fost „omleta cu cartofi chips”, o variantă rapidă și inedită a tradiționalei tortilla de patatas spaniolă. În multe case spaniole, tortilla tradițională necesită felierea și prăjirea cartofilor timp îndelungat. Adrià renunță la toate acestea: folosește chipsurile gata prăjite în loc de cartofi, reducând timpul total la doar câteva minute.

Rețeta de omletă cu cartofi chips (3-4 porții)

Ingrediente

6 ouă mari

70 g cartofi chips (cu sare, eventual cu ulei de măsline pentru aromă)

2 linguri ulei de măsline extravirgin

Sare nu punem pentru că au deja chipsurile.

Preparare

Bate ouăle într-un bol până devin spumoase și omogene.

Adaugă chipsurile în bol, fără a le sfărâma, și lasă-le un minut să se înmoaie ușor. Dacă chipsurile sunt deja sărate, omite sarea suplimentară.

Încălzește o lingură de ulei într-o tigaie antiaderentă de circa 20–25 cm.

Toarnă compoziția de ouă și chipsuri în tigaie și amestecă ușor. După 40–60 de secunde, când omleta s-a întărit ușor la bază, întoarce-o cu ajutorul unei farfurii.

Adaugă cealaltă lingură de ulei în tigaie și readu omleta cu partea nefinisată în contact cu tigaia pentru 30 de secunde. Apoi pune-o pe farfurie și servește-o caldă.

Despre tortilla de patatas – tradiție și reinterpretare

Tortilla de patatas (omleta cu cartofi) este un preparat emblematic al bucătăriei spaniole – o omletă groasă, în care cartofii feliați și ceapa (opțional) sunt gătiți lent într-un strat generos de ulei de măsline, apoi încorporați în ouăle bătute. Este una dintre cele mai „de casă” mâncăruri din Spania. Varianta lui Adrià păstrează esența omletei, dar aduce un twist modern: rapiditate, textură diferențiată, și un element surpriză – chipsurile. Rețeta sa ne amintește că inovația poate pleca de la un gest simplu, reinterpretat creativ.

Ouăle în alimentația echilibrată – cât de des le putem consuma?

Ouăle sunt o sursă completă de proteine, bogate în vitamine (A, D, B12), minerale și grăsimi sănătoase. Pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul de până la 6-7 ouă pe săptămână este considerat sigur și benefic, chiar și atunci când există preocupări legate de colesterol. Ouăle pot fi consumate aproape zilnic, cu condiția să fie parte dintr-o alimentație echilibrată și variată.

Cine este Ferran Adrià, cheful care a propus această rețetă?

Ferran Adrià este un chef revoluționar, considerat adesea părintele bucătăriei moleculare. Restaurantul său, El Bulli, din Catalonia, a fost distins de numeroase ori ca fiind cel mai bun din lume, până la închiderea sa în 2011. După aceea, spațiul a fost transformat într-un centru dedicat creativității culinare. Adrià a publicat, în ultimii ani, o serie de cărți populare, printre care „Mâncare de familie”, care apropie rețete din bucătăria de restaurant în viața de zi cu zi, inclusiv reinterpretări simple și accesibile precum omleta cu chipsuri.

Omeleta cu cartofi chips propusă de Ferran Adrià este așadar o lecție despre cât de ușor poate fi reinvetat un clasic în bucătăria contemporană – rapidă, surprinzătoare, dar cu rădăcini autentice în tradiționala tortilla de patatas. Cu proteine din ouă și cu inspirația unui chef ce a schimbat paradigmele culinare, acest preparat este perfect pentru un mic dejun rapid, brunch sau chiar o tapa mai specială la o masă cu prietenii.