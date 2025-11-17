Recent, presa din Polonia a relatat că există o penurie de ouă pe piața poloneză și o creștere a prețurilor acestora, cauzată, printre altele, de pierderile la efectivele de găini ouătoare din cauza focarelor de gripă aviară și a bolii Newcastle.

De cealaltă parte, producătorii de ouă și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii polonez au declarant public că nu există nicio criză a ouălor, dar au recunoscut ceea ce se vede la raft. Faptul că acestea s-au scumpit!

Mai mult, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a dat asigurări că situația de pe piața ouălor din Polonia rămâne stabilă, ba chiar există un surplus de ouă, care sunt exportate.

„În primele trei trimestre ale acestui an, fabricile de ambalare au vândut cu doar aproximativ 1% mai puține ouă decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce indică o ofertă relativ neschimbată.

Polonia își menține poziția ca fiind unul dintre cei mai mari producători și exportatori de ouă din lume. (…) Între ianuarie și august ale acestui an, 148.000 de tone de ouă de coajă au fost exportate din Polonia, ceea ce reprezintă cu aproximativ 6% mai puțin decât în ​​urmă cu un an.

Cu toate acestea, exporturile au crescut în valoare cu aproape 30%, ajungând la aproximativ 344 de milioane de euro, determinate de creșterile de prețuri”, se precizează într-un comunicat al biroului de presă al Ministerului Agriculturii, potrivit farmer.pl.

Ouăle vor fi mai scumpe de Crăciun

Conform datelor ministerului, prețul mediu de vânzare al ouălor provenite de la fabricile de ambalare în prima săptămână a lunii noiembrie a fost cu aproximativ 17% mai mare decât în ​​anul precedent, iar prețurile de vânzare cu amănuntul în primele trei trimestre ale anului 2025 au crescut față de anul precedent cu peste 15%.

După cum explică Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, creșterea prețurilor este rezultatul, pe de o parte, al unei creșteri sezoniere la sfârșitul anului, al trecerii de la păsările de curte crescute în cuști la creșterea în grajduri și în libertate, al costurilor de producție mai mari și, pe de altă parte, al pierderilor cauzate de bolile păsărilor.

„Înainte de sărbători, ouăle vor fi probabil mai scumpe decât anul trecut, dar nu se așteaptă ca disponibilitatea să fie o problemă. Polonia, în calitate de mare producător și exportator net, are o poziție stabilă pe piață, iar oferta, în ciuda presiunilor asupra prețurilor și a provocărilor legate de bolile păsărilor de curte, ar trebui să fie suficientă pentru a satisface nevoile interne”, a menționat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Producătorii dau asigurări ca nu există niciun motiv de panică!

Paweł Podstawka, președintele Federației Naționale a Crescătorilor de Păsări de Curte și Producătorilor de Ouă, care reunește fermele responsabile pentru aproximativ 60% din producția de ouă a țării, avertizează împotriva panicii.

„Există mai mulți factori care contribuie în prezent la prețurile ușor mai mari ale ouălor. În 2023, am raportat că prețurile ouălor diferă semnificativ de cele ale altor produse de bază, cum ar fi pâinea. Previziunile noastre de creștere au fost confirmate deoarece s-au bazat pe o analiză economică amănunțită.

Într-adevăr, cererea a depășit temporar oferta, dar acest lucru este normal în această perioadă a anului, când angrosiștii plasează comenzi înainte de sărbători. Acest lucru poate crea iluzia unei penurii de ouă”, a spus Podstawka.

„Realist însă, avem supraproducție și nu va exista o lipsă de ouă. Nu ne concentrăm pe profituri pe termen scurt, ci pe o dezvoltare stabilă și pe termen lung a pieței, iar aceasta se construiește, printre altele, prin asigurarea unei aprovizionări garantate cu un produs bun la un preț bun”, a adăugat Podstawka.

Potrivit președintelui Federației Naționale a Crescătorilor de Păsări de Curte și Producătorilor de Ouă, industria înțelege necesitatea de a proteja piața poloneză împotriva importurilor necontrolate de ouă din țări care nu sunt obligate să respecte standardele impuse crescătorilor polonezi.

„Poziția noastră pe piață nu este garantată pentru totdeauna. Monitorizăm situația nu doar în Polonia și UE, ci și în țările terțe dornice să ocupe piețele noastre. Amenințările nefondate legate de rafturile goale ar putea pregăti terenul pentru extinderea lor. Acesta este unul dintre motivele pentru care suntem în contact constant cu directorul veterinar și cu Ministerul Agriculturii pentru a răspunde cât mai rapid posibil la diverse amenințări”, a mai precizat acesta.