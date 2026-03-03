Într-un oraș care și-a construit reputația pe lux și stabilitate, exploziile au schimbat brusc atmosfera. În Dubai, autostrăzile de obicei blocate de trafic au devenit aproape goale, iar plajele frecventate de turiști și influenceri s-au golit de la o zi la alta, relatează Politico.

Totul a început cu o bubuitură puternică auzită într-un cartier rezidențial aflat lângă Burj Khalifa. Alarma clădirii a pornit imediat, iar telefoanele locatarilor au primit o notificare oficială: „Vă rugăm să rămâneți în interior, în zone sigure”.

Fără adăposturi antiaeriene în oraș, mulți rezidenți au coborât în grabă în parcări subterane, cu pașapoartele în mână. Noaptea a fost aproape nedormită pentru numeroși expați occidentali, surprinși de ideea că trebuie să caute refugiu într-o destinație considerată până acum un sanctuar față de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Criza a fost declanșată de un val de atacuri iraniene asupra mai multor state din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că, în decurs de 24 de ore, țara a fost vizată de 165 de rachete balistice, două rachete de croazieră și 541 de drone, majoritatea interceptate de sistemele de apărare aeriană. Fragmente provenite din interceptări au lovit aeroportul din Dubai și două hoteluri de lux, Fairmont The Palm și Burj Al Arab.

- articolul continuă mai jos -

Curierii care livrează mâncare pe mopede au continuat să lucreze fără întrerupere

Pentru comunitatea occidentală din oraș, formată din directori de companii, creatori de conținut și turiști, reacția la criză a fost dezorganizată. Unii rezidenți au rămas în zonele de recepție ale clădirilor, însoțiți de animalele de companie, în timp ce zgomotul motoarelor de mașini sport se auzea pe bulevardele care duceau spre ieșirile din oraș. Ideea de a conduce spre Oman, perceput inițial ca un posibil refugiu, s-a dovedit inutilă după ce și această țară a fost vizată ulterior de atacuri.

Pe plaja Kite Beach, cunoscută pentru atmosfera animată, liniștea s-a instalat rapid. Puținii oameni rămași reacționau speriați la orice zgomot neașteptat, chiar și în timp ce comandau toasturi cu avocado, simbol al stilului de viață cosmopolit promovat de oraș.

În contrast, curierii care livrează mâncare pe mopede au continuat să lucreze fără întrerupere, aprovizionând populația rămasă în locuințe, într-un ritm care a amintit de perioada pandemiei.

„Iranul nu a lovit o bază militară din Dubai. A lovit ideea de Dubai”, a scris analistul și autorul Shanaka Anslem Perera pe platforma X. „Dubai este o teză financiară. Este propunerea că poți construi un oraș global la gura Golfului Persic și să îl izolezi de violența din regiune”.

În același timp, pentru unii actori din piața imobiliară, criza reprezintă o oportunitate. „Este momentul potrivit să cumperi proprietăți, prețurile vor scădea masiv după atacuri”, a spus un tânăr consultant, convins că turbulențele vor duce la ajustări semnificative ale pieței.