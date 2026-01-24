Milioane de americani se pregătesc pentru o ninsoare istorică, în timp ce stocurile de pâine, lapte și ouă dispar de pe rafturi, amintind de momentele de penurie din timpul pandemiei din 2020, scrie La Vanguardia.

Furtuna Fern pune pe jar consumatorii

Furtuna de iarnă Fern, catalogată drept potențial istorică, îi afectează direct pe consumatorii din SUA. Peste 170 de milioane de americani așteaptă un front arctic care amenință cu temperaturi extrem de scăzute și acumulări record de zăpadă. Această perspectivă i-a determinat pe cetățeni să golească rapid rafturile magazinelor.

Din Alabama până în Virginia, giganți ai alimentelor precum Walmart, Aldi sau HEB prezintă imagini dezolante cu stocuri epuizate de pâine, lapte și ouă. În Boone (Carolina de Nord), un centru Walmart a căzut victimă „cumpărăturilor excesive pre-furtună”, în timp ce în Knoxville (Tennessee), la un magazin Aldi, mai putea fi găsită ieri o singură franzelă pe rafturile altădată pline.

„Mentalitatea de turmă” și amintirea anului 2020

Fenomenul actual amintește izbitor de primele zile ale pandemiei de Covid-19. Internauții descriu situația drept „rușinoasă”, mulți afirmând că „parcă ne-am pregăti pentru apocalipsă”.

Experții în psihologia consumatorului explică faptul că acest comportament este „evident irațional” și reprezintă un exemplu clar de mentalitate de turmă, alimentată de imaginile cu rafturi goale care circulă pe rețelele sociale. Această panică vizuală îi face pe oameni să acționeze impulsiv, chiar dacă nu știu exact de ce anume au nevoie. „Frigul care însoțește furtuna Fern este periculos; temperaturile pot cauza hipotermie în doar câteva minute, a descris Tom Kines, meteorolog senior AccuWeather fenomenul meteorologic.

Contrast între Nord și Sud

Este interesant de observat contrastul dintre regiunile aceleiași țări. Sudul experimentează un adevărat haos logistic, nefiind obișnuit cu astfel de condiții extreme în timp ce nord-estul pare să își păstreze calmul, deși în New York sunt așteptați până la 30 cm de zăpadă.

Recomandările autorităților americane

Guvernul SUA a îndeamnat populația la moderație în aprovizionare. Deși precauția este necesară în fața posibilelor pene de curent sau a drumurilor înghețate, autoritățile insistă că stocurile masive nu sunt necesare și pot dăuna lanțului de distribuție pentru ceilalți cetățeni.