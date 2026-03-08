Steak au poivre este una dintre rețetele-emblemă ale bucătăriei franceze, cunoscută pentru carnea de vită fragedă și sosul cremos, intens condimentat cu piper. Delish propune însă o reinterpretare care schimbă complet registrul preparatului: transformă sosul bogat într-o supă consistentă, în care bucățile de carne rumenită, cartofii mici și șalotele crocante ajung să construiască o masă completă, nu doar un sos pentru farfurie. Rețeta este semnată de Brooke Caison, este prezentată ca o variantă potrivită atât pentru o seară obișnuită din timpul săptămânii, cât și pentru o cină cu aer festiv.

Ideea din spatele preparatului este simplă, dar foarte eficientă. Dacă sosul clasic de la steak au poivre este suficient de bun încât să fie mâncat cu lingura, atunci pasul firesc este să devină chiar baza unei supe. În această versiune, carnea folosită rămâne una fragedă, fie mușchi de vită, fie vrăbioară, iar în bol apar și cartofi baby cerosi, aleși tocmai pentru că își păstrează forma la fierbere și pot îngroșa discret lichidul prin amidonul eliberat. Delish insistă că tocmai această combinație face preparatul să fie sățios, elegant și ușor de servit.

Ingrediente

3 linguri boabe întregi de piper negru

4 fileuri mignon a câte 115 grame fiecare sau 2 fripturi de mușchi de vită a câte 225 de grame fiecare, tăiate în jumătate

Sare

120 de mililitri plus 30 de mililitri ulei de măsline extravirgin

56 de grame de unt

2 fire de cimbru, plus 1 lingură de frunze tocate

2 șalote mari, una tocată fin, una tăiată rondele

3 căței de usturoi, tocați fin

30 de grame de făină albă

60 de mililitri de coniac sau brandy

1,2 litri de supă de vită cu conținut redus de sare

680 de grame de cartofi baby cerosi, tăiați în sferturi

240 de mililitri de smântână pentru gătit

2 linguri sos Worcestershire

Mod de preparare

Pasul 1

Măcinați boabele de piper pe cea mai mare treaptă a râșniței. Puteți folosi și un mojar cu pistil sau puteți înveli boabele într-o bucată de tifon și să le zdrobiți cu un ciocan pentru carne ori cu baza unei tigăi grele. Asezonați fripturile pe ambele părți cu un praf generos de sare și piper zdrobit, apăsând piperul în carne.

Pasul 2

Într-o oală medie de tip Dutch oven (oală de fontă), încălziți 30 de mililitri de ulei la foc mediu spre mare, până când începe să lucească. Gătiți fripturile, apăsând ușor ca să nu pierdeți boabele de piper, până când se rumenesc bine pe o parte, aproximativ 3 minute. Întoarceți fripturile și adăugați untul și firele de cimbru. Continuați să gătiți, stropind carnea cu untul din vas, până când partea de deasupra capătă crustă și se rumenește bine, iar un termometru introdus în partea cea mai groasă indică 57 de grade Celsius, încă 2-3 minute. Transferați carnea pe un tocător și lăsați-o să se odihnească până când este gata de folosit. Strecurați grăsimea rămasă în vas și păstrați-o.

Pasul 3

Ștergeți bucățile mari de piper din oală. Puneți la loc grăsimea păstrată, apoi gătiți șalota tocată la foc mediu, amestecând des, până se înmoaie, aproximativ 2 minute. Adăugați usturoiul și cimbrul tocat și gătiți, amestecând, până devin aromate, aproximativ 1 minut. Adăugați făina și bateți cu telul până se omogenizează. Gătiți, amestecând continuu cu telul, până când făina se închide ușor la culoare, aproximativ 2 minute. Încorporați coniacul, amestecând până devine neted, apoi adăugați treptat supa de vită. Puneți cartofii și aduceți la punctul de fierbere ușoară. Gătiți până când cartofii devin fragezi, iar supa se îngroașă, aproximativ 15 minute. Reduceți focul la mic și încorporați smântâna și sosul Worcestershire. Gătiți, amestecând, până când totul este bine încălzit și omogenizat, încă aproximativ 5 minute.

Pasul 4

Între timp, într-o crăticioară mică, la foc mediu, gătiți șalotele feliate împreună cu cei 120 de mililitri de ulei rămași, amestecând ocazional, până când uleiul începe să facă bule în jurul șalotelor, după 2-3 minute. Reduceți focul la mediu-mic și continuați să gătiți până când șalotele devin aurii, încă 4-5 minute.

Pasul 5

Cu ajutorul unei spumiere, transferați șalotele pe o farfurie tapetată cu prosop de hârtie. Asezonați cu un praf de sare. Lăsați-le să se răcească puțin.

Împărțiți supa în boluri. Tăiați carnea cuburi, apoi puneți deasupra bucățile de vită și șalotele prăjite.