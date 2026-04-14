14 apr. 2026, Articole / Reportaje
O singură țară din lume își poate asigura complet hrana fără importuri: unde se situează România în topul autosuficienței alimentare
foto Dreamstime

O țară din lume reușește să producă intern toate grupele alimentare esențiale pentru o dietă echilibrată, arată un studiu publicat în Nature Food. În timp ce mari economii precum Statele Unite și China depind încă de importuri, România se află printre țările care își acoperă doar parțial necesarul alimentar.

Guyana este singura țară din lume  care poate produce, pe plan intern, toate cele șapte grupe alimentare esențiale.

Majoritatea țărilor, inclusiv United States și China, nu reușesc să acopere cel puțin una dintre aceste categorii și depind de importuri. Nivelul de dezvoltare economică nu garantează însă independența alimentară: chiar și statele bogate rămân dependente de comerțul internațional. În acest context, securitatea alimentară nu înseamnă doar suficiente calorii, ci acces la toate grupele de nutrienți necesare unei diete echilibrate.

Harta publicată de visualcapitalist arată câte dintre cele șapte grupe alimentare esențiale poate produce fiecare țară pe plan intern, pe baza datelor dintr-un studiu publicat în revista de specialitate Nature Food. Rezultatul evidențiază un dezechilibru major: o singură țară își poate acoperi complet nevoile alimentare fără importuri.

Analiza include categorii-cheie precum cereale și amidonoase, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase, oferind o imagine mai clară asupra independenței alimentare. Chiar și mari producători agricoli, precum United States și China, depind de importuri pentru cel puțin una dintre aceste grupe.

O singură țară acoperă toate grupele alimentare

Guyana este singura țară care poate produce suficiente alimente din toate cele șapte grupe pentru a-și acoperi cererea internă. Nu doar că acoperă fiecare categorie, dar depășește necesarul în cazul cerealelor și fructelor, devenind un caz unic la nivel global.

China și Vietnam se apropie de acest nivel, reușind să acopere șase din cele șapte grupe. Totuși, ambele au un deficit în producția de lactate, ceea ce reflectă limitări structurale ale sectorului. Chiar și aceste performanțe ridicate implică, în continuare, dependența de importuri pentru cel puțin o categorie esențială.

Țările care se apropie de autosuficiența alimentară

Datele arată câte dintre cele 7 grupe alimentare esențiale poate acoperi fiecare țară din producția proprie:

Guyana – 7/7
China – 6/7
Vietnam – 6/7
Paraguay – 5/7
New Zealand – 5/7
Uruguay – 5/7
Vanuatu – 5/7
Argentina – 5/7
Brazil – 5/7
Lithuania – 5/7
Estonia – 5/7
Australia – 5/7
Latvia – 5/7
Spain – 5/7
Serbia – 5/7

Unde se situează România

Datele arată că mai multe state reușesc să acopere cinci din cele șapte grupe alimentare esențiale din producția internă:

Kazakhstan – 5/7
Croatia – 5/7
Ukraine – 5/7
Peru – 5/7
Türkiye – 5/7
Romania – 5/7
Uzbekistan – 5/7
Russia – 5/7
Laos – 5/7
Kyrgyzstan – 5/7
Oman – 5/7
Philippines – 5/7

În schimb, țări dezvoltate precum Canada, Danemarca și Statele Unite ale Americii acoperă doar patru din cele șapte grupe alimentare.

La polul opus rămâne Macao, care nu își poate asigura intern niciuna dintre aceste categorii (0/7).

 

Bogăția nu garantează independența alimentară

Țările cu venituri ridicate nu sunt neapărat cele mai autosuficiente. De exemplu, Canada și Statele Unite ale Americii acoperă doar patru din cele șapte grupe alimentare.

Chiar dacă produc cantități mari de carne, lactate și cereale, aceste state depind în mare măsură de importuri pentru fructe și legume.

De ce contează geografia și clima

Acest dezechilibru ține în mare parte de condițiile naturale. Țările din zonele nordice au sezoane de cultivare mai scurte, ceea ce limitează producția locală de produse proaspete.

În consecință, chiar și sistemele agricole foarte dezvoltate nu pot asigura, pe cont propriu, o dietă complet echilibrată.

Limitările structurale creează dezechilibre regionale

Orientul Mijlociu și Africa de Nord se numără constant printre regiunile cel mai puțin autosuficiente alimentar. Principalul motiv este lipsa resurselor de apă: deși găzduiesc aproximativ 6% din populația globală, aceste regiuni dispun de mai puțin de 2% din rezervele de apă regenerabilă, ceea ce limitează semnificativ dezvoltarea agriculturii.

Peștele, un punct slab la nivel global

Producția de pește reprezintă o altă limitare importantă. Potrivit Food and Agriculture Organization (FAO), Asia generează aproximativ 91% din producția globală de acvacultură.

Această concentrare face ca multe țări să depindă de importuri de pește și fructe de mare, chiar dacă reușesc să producă intern carne sau culturi agricole.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
13 apr.
Johnny Depp lansează un brand de rom inspirat din viața personală / Noul său rom este dedicat celor mai importante relații din viața sa
Johnny Depp lansează un brand de rom inspirat din viața personală / Noul său rom este dedicat celor mai importante relații din viața sa
Articole / Reportaje
13 apr.
Primele căpșuni românești ajung pe tarabe cu cel puțin 5 lei mai scumpe / Frigul din iarnă a crescut costurile producătorilor, iar agricultorii spun că investițiile din iarnă se văd la preț
Primele căpșuni românești ajung pe tarabe cu cel puțin 5 lei mai scumpe / Frigul din iarnă a crescut costurile producătorilor, iar agricultorii spun că investițiile din iarnă se văd la preț
Articole / Reportaje
13 apr.
GALERIE FOTO | Albinele au intrat în plin sezon de polenizare. G4Food a surprins albine care vizitează florile pomilor fructiferi
GALERIE FOTO | Albinele au intrat în plin sezon de polenizare. G4Food a surprins albine care vizitează florile pomilor fructiferi
Articole / Reportaje
13 apr.
Povestea elevului din Iași care a devenit apicultor din pasiune / A strâns bani singur și a ajuns la un premiu internațional, după ce a îmbinat apicultura cu tehnologia
Povestea elevului din Iași care a devenit apicultor din pasiune / A strâns bani singur și a ajuns la un premiu internațional, după ce a îmbinat apicultura cu tehnologia
Articole / Reportaje
13 apr.
Zeci de rase de animale, demonstrații de cai și concursuri între fermieri, la Festivalul Crescătorilor de Oi din Bulgaria
Zeci de rase de animale, demonstrații de cai și concursuri între fermieri, la Festivalul Crescătorilor de Oi din Bulgaria

Cele mai noi articole

Ce șanse au cerealele românești să ajungă în China? Gabriel Razi, analist pe piața agricolă: România poate juca un rol de furnizor de acoperire. Miza reală a valorii adăugate nu este vaporul de marfă vrac, ci containerul cu produse procesate
Ce șanse au cerealele românești să ajungă în China? Gabriel Razi, analist pe piața agricolă: România poate juca un rol de furnizor de acoperire. Miza reală a valorii adăugate nu este vaporul de marfă vrac, ci containerul cu produse procesate
Un expert în longevitate explică ce ar trebui să mâncăm pentru a trăi mai mult: trei alimente esențiale pentru sănătate pe termen lung / Ouăle, pe lista specialistului
Un expert în longevitate explică ce ar trebui să mâncăm pentru a trăi mai mult: trei alimente esențiale pentru sănătate pe termen lung / Ouăle, pe lista specialistului
Torta Caprese, prăjitura italiană născută dintr-o greșeală: fără făină, dar cu un gust care creează dependență / Rețeta autentică
Torta Caprese, prăjitura italiană născută dintr-o greșeală: fără făină, dar cu un gust care creează dependență / Rețeta autentică
Chefir sau iaurt? Adevărul despre cele două alimente fermentate și efectele lor asupra sănătății intestinale / Diferențele esențiale explicate de specialiști 
Chefir sau iaurt? Adevărul despre cele două alimente fermentate și efectele lor asupra sănătății intestinale / Diferențele esențiale explicate de specialiști 
„Regula celor 30 de grame” câștigă popularitate / Nutriționiștii spun că poate fi cheia unui corp sănătos și echilibrat, fără diete restrictive, dar cu rezultate vizibile
„Regula celor 30 de grame” câștigă popularitate / Nutriționiștii spun că poate fi cheia unui corp sănătos și echilibrat, fără diete restrictive, dar cu rezultate vizibile