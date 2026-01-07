Andrea Marinela, o tânără româncă, a devenit o voce neașteptată în contextul lipsei de forță de muncă din agricultură, după ce a început să ofere locuri de muncă pe contul său de TikTok, notează Știrile Pro Tv.

Într-un videoclip care a strâns aproape două milioane de vizualizări și mii de aprecieri, Andrea anunță că angajează muncitori pentru toaletarea arborilor de fistic pe o fermă de peste 1.000 de hectare situată în provincia Albacete. Salariul oferit este de 12,50 euro pe oră.

„Sunt doar trei persoane care efectuează această muncă pe întreaga plantație”, explică tânăra. În această perioadă, activitatea se concentrează pe tăieri, care constau în formarea coroanei pomilor, cu un reper de tăiere la 90 de centimetri de sol, lucrări esențiale pentru îmbunătățirea calității fructelor și optimizarea producției, relatează El Español. Andrea subliniază că plata se face la oră: „aici nu se plătește nici la pom, nici la altceva”, o practică mai puțin obișnuită în multe campanii agricole.

Potrivit anunțului, oferta vizează o plantație unde „mai trebuie plantate încă 200 de hectare”, un volum de muncă care necesită un număr mare de angajați timp de mai multe luni. „Avem nevoie de cel puțin 30 sau 40 de persoane. Putem lucra liniștiți patru luni”, spune Andrea în videoclip.

Spaniolii nu sunt dispuși să lucreze în agricultură

Pe rețelele sociale, Andrea se prezintă ca o tânără care activează de ceva timp în diverse activități agricole din provincia Albacete, de la recoltarea usturoiului de La Mancha până la alinierea pomilor fructiferi cu coajă tare. Singura cerință pentru candidați este deținerea actelor necesare pentru încheierea unui contract legal: „Avem nevoie de oameni cu acte în regulă”, precizează tânăra, adăugând că nu contează naționalitatea sau proveniența muncitorilor.

Apelul Andreei reflectă o problemă tot mai acută în Spania: dificultatea de a ocupa posturi în agricultură. Conform datelor Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (SEPE), sectorul primar se confruntă cu dezechilibre majore între cerere și ofertă, cauzate de îmbătrânirea populației și lipsa atractivității pentru tineri.

Un alt exemplu este Mario Selo, un tânăr fermier de 22 de ani din Madridejos (Toledo), care declara pentru El Español Castilla-La Mancha că în campania de recoltare a măslinelor „nu găsește spanioli dispuși să muncească”, deși „se pot câștiga 70 de euro pe zi”.

Această situație face ca agricultura spaniolă să depindă tot mai mult de forța de muncă străină. Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Incluziunii, sectorul agricol este al doilea ca pondere a lucrătorilor imigranți, cu aproximativ 250.000 de angajați de altă naționalitate înregistrați în sistemul de asigurări sociale.