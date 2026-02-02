O pivniţă cu şase încăperi a fost descoperită pe un teren din comuna Merei, după primele evaluări fiind vorba despre structuri datând din jurul anului 1800, context în care Muzeul Judeţean Buzău a demarat procedurile pentru introducerea obiectivului în Registrul Arheologic Naţional, transmite Agerpres.

În urmă cu aproape o săptămână, pe un teren din comuna Merei, în timp ce curăţau un teren de vegetaţie uscată, mai mulţi lucrători au descoperit îngropată o structură similară cu cea a unei crame.

Un blogger buzoian pasionat de cultura, patrimonul şi tradiţiile naţionale a sesizat ulterior autorităţile, ţinând cont de faptul că în zonă a mai fost descoperită anterior o cramă brâncovenească.

“Colegul nostru Cristian Pătrănoiu ne-a notificat prezenţa lor şi am venit în zonă să cercetăm. Am identificat o structură din cărămidă, cu mici inserţii de piatră de râu cioplită. Legal, am notificat Direcţia Judeţeană de Cultură Buzău şi Institutul Naţional al Patrimoniului care au trimis o echipă în zonă. Aceştia au identificat structura şi au datat-o în jurul anului 1800. Structura identificată este o cramă, cu şase încăperi, despre care nu ştim în acest moment dacă a fost cu structură deasupra (tip conac) sau de sine stătătoare”, a declarat, pentru AGERPRES, fondatorul ”Călător prin România”, Iulian Tănaşcu.

Potrivit specialiştilor Muzeului Judeţean Buzău, după o primă evaluare, pivniţa nu ar fi realizată într-un stil arhitectural aparţinând epocii brâncoveneşti, în schimb ar putea oferi detalii cu privire la activităţile economice pe care înaintaşii le desfăşurau în urmă cu două secole pe teritoriul respectiv.

“În urma sesizărilor venite din spaţiul public şi în urma unei adrese oficiale venite din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, colegii arheologi de la Muzeul Judeţean Buzău s-au deplasat la faţa locului, au mers pe teren şi s-a confirmat situaţia semnalată. Din datele existente, în ceea ce priveşte existenţa unor astfel de ruine pe teritoriul nostru, acestea nu erau înregistrate, nu erau într-o evidenţă a instituţiei sau la nivel naţional, motiv pentru care s-a procedat la demararea introducerii lor în Registrul Arheologic Naţional, pentru a beneficia de protecţia oferită de lege. La prima evaluare, este vorba de pivniţe cu o vechime de aproximativ 200 de ani, însă de importanţă istorică pentru judeţul nostru. Pivniţele de la Merei sunt foarte importante pentru că ne oferă noi indicii despre activităţile economice din zona Buzăului”, a precizat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judeţean Buzău, Daniel Costache.

Comuna Merei se află pe ruta cultural – turistică “Drumul pietrei şi al cramelor din judeţul Buzău”, traseu care îmbină istoria, arheologia, religia şi tradiţiile locale cu viticultura şi vinicultura, oferind turiştilor o experienţă integrată.