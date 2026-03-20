Păstrarea lanțului de frig este esențială pentru ca alimentele din frigider să nu se strice, la fel de important fiind și momentul și modul în care le introducem în frigider după ce le-am gătit. „În siguranța alimentară, nici totul rece, nici totul fierbinte. Problema apare, de obicei, în timpul pe care mâncarea îl petrece la mijloc. Acest interval dintre gătire și refrigerare este mai important decât pare”, explică dieteticianul-nutriționist Beatriz González, pentru ABC. Atenție deci cum și când punem resturile de mâncare în frigider.

Autoarea cărții „Dacă mănânci, această carte e sigur pentru tine” detaliază care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem atunci când păstrăm mâncarea în frigider și cum le putem evita pentru a garanta siguranța și durabilitatea acesteia. Mai ales într-o perioadă în care tot mai mulți oameni adoptă metoda „batch cooking”, al cărei scop este să gătești câteva ore în weekend pentru toată săptămâna, siguranța alimentară devine esențială.

Temperatura mâncării este fundamentală

Ideal este să lași mâncarea să se răcească ușor timp de 15-30 de minute înainte de a o pune la frigider.

- articolul continuă mai jos -

Cea mai mare greșeală, avertizează specialista, este să lași alimentele prea mult timp la temperatura camerei. „Intervalul dintre 4 și 60 de grade este zona de pericol”, spune ea, deoarece în acest interval microorganismele dăunătoare se multiplică rapid.

De aceea, González recomandă să refrigerăm resturile cât mai repede posibil, dar niciodată imediat după gătire. Introducerea mâncării fierbinți direct în frigider „ridică temperatura aparatului și încălzește restul alimentelor”, explică ea. Acest lucru poate compromite nu doar siguranța resturilor, ci și pe cea a celorlalte produse depozitate. Ideal este să lași mâncarea să se tempereze timp de 15-30 de minute înainte de a o depozita.

Cum răcești resturile de mâncare mai repede

Pentru a o răci mai rapid și în siguranță, specialista sugerează metode simple: așezarea oalei sau a recipientului într-un vas cu apă rece și gheață timp de aproximativ cinci minute, răcirea sub jet de apă sau utilizarea unor acumulatoare de frig portabile. „Scopul este să scazi rapid temperatura înainte de a introduce mâncarea în frigider”, rezumă ea.

Păstrează mâncarea în frigider în siguranță

Răcește rapid, dar nu prea mult timp: lasă resturile acoperite la temperatura camerei doar 15-30 de minute, pentru a pierde aburul, apoi pune-le la frigider, fără a depăși în total 1-2 ore în afara mediului rece, pentru a evita „zona de pericol” între 4 și 60 °C, unde bacteriile se înmulțesc cel mai rapid.

Depozitează în porții mici și recipiente etanșe: împarte preparatele voluminoase (tocănițe, orez, carne) și pune-le în recipiente mici, curate și acoperite, deoarece porțiile mici se răcesc mai repede și reduc timpul petrecut în zona de risc.

Reglează corect temperatura frigiderului: menține frigiderul la 4-5 °C sau mai puțin și congelatorul la aproximativ −18 °C, deoarece aceste temperaturi încetinesc semnificativ dezvoltarea microorganismelor patogene.

Separă alimentele crude de cele gătite și evită contaminarea încrucișată: păstrează resturile gătite în recipiente închise și separate de carne, pește sau ouă crude și așază-le pe rafturile superioare, pentru ca eventualele lichide din alimentele crude să nu le contamineze.

Respectă timpul maxim de păstrare: consumă resturile refrigerate în 3-4 zile sau congelează-le dacă știi că nu le vei consuma în acest interval, deoarece după acest timp crește riscul de toxiinfecții alimentare, chiar dacă aspectul, mirosul și gustul par normale.

Cum păstrezi conservele în frigider

O altă greșeală frecventă, adaugă ea, este păstrarea conservelor deschise direct în cutie în frigider. Această practică este total nerecomandată, deoarece „cutia se poate oxida și poate transfera acel gust metalic alimentelor”. Soluția este să transferi conținutul într-un recipient etanș din sticlă sau oțel inoxidabil.

Durata de păstrare în frigider

În ceea ce privește durata de păstrare, experta sfătuiește: