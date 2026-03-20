Păstrarea lanțului de frig este esențială pentru ca alimentele din frigider să nu se strice, la fel de important fiind și momentul și modul în care le introducem în frigider după ce le-am gătit. „În siguranța alimentară, nici totul rece, nici totul fierbinte. Problema apare, de obicei, în timpul pe care mâncarea îl petrece la mijloc. Acest interval dintre gătire și refrigerare este mai important decât pare”, explică dieteticianul-nutriționist Beatriz González, pentru ABC. Atenție deci cum și când punem resturile de mâncare în frigider.
Autoarea cărții „Dacă mănânci, această carte e sigur pentru tine” detaliază care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem atunci când păstrăm mâncarea în frigider și cum le putem evita pentru a garanta siguranța și durabilitatea acesteia. Mai ales într-o perioadă în care tot mai mulți oameni adoptă metoda „batch cooking”, al cărei scop este să gătești câteva ore în weekend pentru toată săptămâna, siguranța alimentară devine esențială.
Cea mai mare greșeală, avertizează specialista, este să lași alimentele prea mult timp la temperatura camerei. „Intervalul dintre 4 și 60 de grade este zona de pericol”, spune ea, deoarece în acest interval microorganismele dăunătoare se multiplică rapid.
De aceea, González recomandă să refrigerăm resturile cât mai repede posibil, dar niciodată imediat după gătire. Introducerea mâncării fierbinți direct în frigider „ridică temperatura aparatului și încălzește restul alimentelor”, explică ea. Acest lucru poate compromite nu doar siguranța resturilor, ci și pe cea a celorlalte produse depozitate. Ideal este să lași mâncarea să se tempereze timp de 15-30 de minute înainte de a o depozita.
Pentru a o răci mai rapid și în siguranță, specialista sugerează metode simple: așezarea oalei sau a recipientului într-un vas cu apă rece și gheață timp de aproximativ cinci minute, răcirea sub jet de apă sau utilizarea unor acumulatoare de frig portabile. „Scopul este să scazi rapid temperatura înainte de a introduce mâncarea în frigider”, rezumă ea.
O altă greșeală frecventă, adaugă ea, este păstrarea conservelor deschise direct în cutie în frigider. Această practică este total nerecomandată, deoarece „cutia se poate oxida și poate transfera acel gust metalic alimentelor”. Soluția este să transferi conținutul într-un recipient etanș din sticlă sau oțel inoxidabil.
În ceea ce privește durata de păstrare, experta sfătuiește:
