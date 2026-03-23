Un studiu realizat în Germania dezvăluie două mecanisme de acțiune ale Metronidazolului și descoperă cum pot fi acestea amplificate pentru a îmbunătăți tratamentul unui microorganism cu care conviețuiește, fără să știe, jumătate din populația lumii, scrie El Periodico.

Aproape jumătate din populația globală găzduiește bacteria Helicobacter pylori în stomac fără să știe. Acest microorganism, capabil să supraviețuiască în mediul acid al sistemului digestiv, poate rămâne inactiv ani de zile, dar în multe cazuri, când devine activ, provoacă gastrită cronică și ulcere și poate crește riscul de cancer gastric.

Timp de decenii, unul dintre cele mai utilizate tratamente împotriva acestei bacterii a fost metronidazolul. Însă, avertizează medicii, utilizarea îndelungată a favorizat apariția unor tulpini rezistente, ceea ce a dus la necesitatea unor doze mai mari și a combinațiilor de antibiotice.

Acum, o echipă de cercetători de la Technical University of Munich a reușit să dezvolte o versiune modificată a acestui medicament, care ar putea crește eficiența sa de până la 60 de ori.

Cum funcționează noua strategie

Studiul, publicat în revista Nature Microbiology, propune o abordare bazată pe înțelegerea mai precisă a modului în care antibioticul acționează în interiorul bacteriei.

Până acum, se știa că metronidazolul provoacă stres oxidativ în bacterii, generând molecule foarte reactive care le distrug structura celulară.

Noua cercetare arată însă că medicamentul acționează și în alte moduri esențiale:

blochează capacitatea bacteriei de a neutraliza moleculele toxice

împiedică repararea proteinelor deja afectate

Această „dublă lovitură” este cheia eficienței sale.

Optimizarea antibioticului în loc de reinventare

Pornind de la această descoperire, echipa condusă de Stephan A. Sieber a decis să nu creeze un antibiotic complet nou, ci să îmbunătățească unul existent.

Cercetătorii au introdus mici modificări în structura chimică a metronidazolului, pentru a-i crește capacitatea de a se lega de proteinele-cheie ale bacteriei. Aceste variante, numite derivați de eter, acționează mai precis și mai eficient asupra sistemelor de apărare bacteriene, crescând semnificativ efectul terapeutic.

Primele teste experimentale

Pentru a evalua potențialul acestor compuși, cercetătorii au testat noile versiuni pe modele animale infectate cu Helicobacter pylori.

Rezultatele au fost foarte promițătoare:

infecția a fost eliminată complet la șoareci

eficiența a fost obținută chiar și cu doze mici

impactul asupra microbiotei intestinale a fost mai redus

În ansamblu, noua versiune a antibioticului a demonstrat o eficiență de până la 60 de ori mai mare față de tulpinile standard.

Cât mai e până la un tratament eficient

Deși rezultatele sunt încurajatoare, cercetătorii subliniază că mai este mult până când acest tratament va ajunge la pacienți.

Studiile realizate până acum sunt în fază preclinică și trebuie confirmate prin teste clinice pe oameni înainte de a putea vorbi despre o terapie disponibilă pe scară largă.

Totuși, acest studiu evidențiază un aspect esențial: înțelegerea detaliată a modului în care acționează medicamentele permite dezvoltarea unor tratamente mai precise și mai eficiente pentru numeroase boli.