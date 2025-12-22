„Apele Române” anunță că investigația privind incidentul cibernetic de tip ransomware, notificat DNSC sâmbătă, este în continuare în desfășurare, iar autoritățile nu cunosc încă modul exact în care atacatorii au reușit să pătrundă în rețeaua informatică, relatează Mediafax.

Potrivit ANAR, echipele tehnice, împreună cu autoritățile competente, continuă să lucreze pentru limitarea efectelor atacului și pentru restaurarea sistemelor afectate. Reprezentanții „Apelor Române” precizează însă că activitățile esențiale nu au fost perturbate.

Dispeceratele și operarea construcțiilor hidrotehnice funcționează în parametri normali, fiind utilizate comunicații telefonice și radio, iar personalul de deservire asigură operarea locală a infrastructurii, coordonată prin dispecerate. De asemenea, activitatea de prognoză hidrologică și cea de apărare împotriva inundațiilor nu au fost afectate.

În ceea ce privește vectorul inițial al atacului, instituția subliniază că investigația este încă în curs. „În acest moment, nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea”, arată Apele Române, precizând totodată că tehnologiile operaționale (OT) nu au fost compromise.

Autoritățile mai transmit că nu există impact asupra activităților esențiale ale instituției și că, împreună cu structurile responsabile ale statului, a fost adoptat un plan de acțiune pentru restabilirea completă a sistemelor informatice.

Administrația Națională „Apele Române” dă asigurări că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează, pentru a evita confuziile și pentru a asigura securitatea proceselor informaționale.

Un atac ransomware a compromis sâmbătă peste 1.000 de sisteme IT&C din întreaga țară, vizând servere de baze de date, aplicații GIS și servere de e-mail, inclusiv 10 din cele 11 administrații bazinale de apă.