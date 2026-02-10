Uncategorized

Mic dejun rapid: Ovăz cu matcha și fructe de pădure / Nu conține zahăr rafinat și îți oferă un „boost” de energie

Ingrid Georgescu 10 februarie
ovaz-matcha-afine-fructe-padure Foto: ID 214994084 © Alesya Makina | Dreamstime.com

Un mic dejun rece potrivit pentru diminețile aglomerate. Combinația de ovăz, matcha și fructe de pădure oferă energie constantă și un gust echilibrat, fără adaos de zahăr rafinat.

Ingrediente (1 porție)

  • 50 g fulgi de ovăz
  • 150 ml lapte vegetal sau lapte obișnuit
  • 1 linguriță pudră de matcha
  • 1 linguriță miere sau sirop de arțar (opțional)
  • 1 lingură semințe de chia
  • 1 mână de fructe de pădure proaspete sau congelate (afine, zmeură, căpșuni)
  • un praf de sare

Mod de preparare

  • Într-un borcan sau bol cu capac, amestecă fulgii de ovăz cu laptele, pudra de matcha, semințele de chia, sarea și îndulcitorul ales.
  • Omogenizează bine, astfel încât matcha să se dizolve complet.
  • Adaugă fructele de pădure, amestecând ușor sau lăsându-le deasupra.
  • Acoperă recipientul și lasă-l la frigider minimum 4 ore, ideal peste noapte.
  • Dimineața, amestecă din nou și ajustează consistența cu puțin lapte, dacă este nevoie.
  • Se consumă rece, ca atare, sau cu toppinguri simple, cum ar fi iaurt, nuci sau fulgi de cocos.
By Ingrid Georgescu

