Un mic dejun rece potrivit pentru diminețile aglomerate. Combinația de ovăz, matcha și fructe de pădure oferă energie constantă și un gust echilibrat, fără adaos de zahăr rafinat.
Ingrediente (1 porție)
- 50 g fulgi de ovăz
- 150 ml lapte vegetal sau lapte obișnuit
- 1 linguriță pudră de matcha
- 1 linguriță miere sau sirop de arțar (opțional)
- 1 lingură semințe de chia
- 1 mână de fructe de pădure proaspete sau congelate (afine, zmeură, căpșuni)
- un praf de sare
Mod de preparare
- Într-un borcan sau bol cu capac, amestecă fulgii de ovăz cu laptele, pudra de matcha, semințele de chia, sarea și îndulcitorul ales.
- Omogenizează bine, astfel încât matcha să se dizolve complet.
- Adaugă fructele de pădure, amestecând ușor sau lăsându-le deasupra.
- Acoperă recipientul și lasă-l la frigider minimum 4 ore, ideal peste noapte.
- Dimineața, amestecă din nou și ajustează consistența cu puțin lapte, dacă este nevoie.
- Se consumă rece, ca atare, sau cu toppinguri simple, cum ar fi iaurt, nuci sau fulgi de cocos.