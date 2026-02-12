Franţa a consumat un număr record de ouă în 2025, datorită accesibilităţii acestora în contextul incertitudinii economice, iar tendinţa urmează să continue, ceea ce îi face pe producătorii să construiască mai multe adăposturi, a anunţat joi organizaţia reprezentativă a producătorilor de ouă din Franţa, CNPO, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Cererea de ouă a crescut în Europa şi în întreaga lume, deoarece acestea sunt văzute ca o sursă rentabilă de proteine, fiind potrivite pentru o mare varietate de feluri de mâncare şi preferinţe alimentare.

Conform datelor CNPO, fiecare francez a mâncat, în medie, 237 de ouă în 2025, fie sub formă de ouă în coajă, fie ca produse din ouă procesate, în creştere de la 227, în 2024.

Prognozele institutului agricol din Franţa (ITAVI) sugerează că cererea va continua să crească, cu estimări privind consumul a 269 de ouă de persoană anual în 2035, dintre care 70% ar fi ouă în coajă.

Cererea a început să crească din 2020, după pandemie

“În 2020, cererea a explodat, deoarece oamenii au rămas acasă în timpul pandemiei de COVID-19. Ne-am fi putut aştepta ca tendinţa să scadă, dar nu a făcut-o şi a continuat să crească constant’, a declarat Emily Mayer, de la firma de cercetare de piaţă Circana, într-o conferinţă de presă.

Cererea puternică a dus la creşterea preţurilor angro la ouă cu aproximativ 20% în ultimul an, potrivit datelor publicate de organismul public FranceAgriMer. Preţurile de vânzare cu amănuntul la ouă cu coajă din supermarketuri au rămas relativ stabile, datorită unui mecanism guvernamental care leagă preţurile alimentelor de costurile fermierilor.

Un sfert din totalul de ouă consumate, din importuri

Pentru a satisface cererea în creştere, producătorii francezi au crescut producţia, dar chiar şi aşa au avut probeleme în a ţine pasul. Sectorul ouălor îşi propune să construiască 575 de noi adăposturi de păsări până în 2035, pentru a găzdui un număr suplimentar de 10 milioane de găini ouătoare.

Între timp, Franţa s-a bazat mai mult pe importuri care au crescut cu 21% în 2025, iar Spania, Belgia şi Ţările de Jos au fost principalii furnizori, potrivit CNPO.

Livrările directe din Ucraina, un furnizor important, rămân limitate, dar ouăle din Ucraina intră adesea în Franţa prin alte ţări UE, a declarat preşedintele CNPO, Yves-Marie Beaudet.

Ucraina este cel mai mare furnizor extern de ouă din Europa, importurile UE din Ucraina crescând cu 67% în primele 10 luni ale anului 2025, arată datele UE.