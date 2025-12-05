Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a transmis un comunicat cu privire la regulile de urmat pentru cei care doresc să ofere cadouri pacienților internați. Fără alimente, anunță conducerea spitalului, transmite Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„În această perioadă, în care gesturile de bunătate și generozitate sunt tot mai frecvente, dorim să mulțumim tuturor celor care se gândesc la pacienții noștri și își doresc să aducă un zâmbet copiilor internați.

Vă rugăm să aveți în vedere că Spitalul Județean Constanța este o unitate medicală în care trebuie respectate reguli stricte de siguranță și igienă, stabilite pentru protecția pacienților.

Din acest motiv, nu putem primi donații constând în alimente, dulciuri, sucuri sau alte produse destinate consumului, deoarece pacienții au diete personalizate, stabilite de medici și dieteticieni, în funcție de afecțiunile pentru care sunt internați.

De asemenea, nu putem primi jucării sau alte obiecte din exterior, deoarece acestea ar trebui supuse unui proces riguros de dezinfecție și pot reprezenta, totodată, un risc pentru siguranța celor mici.

Înțelegem dorința sinceră de a face bine, iar gesturile comunității sunt profund apreciate. Totuși, prioritatea noastră este ca toți pacienții — în special cei mici — să fie tratați într-un mediu controlat, sigur și conform normelor medicale.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru respectarea acestor reguli esențiale! Împreună putem menține un mediu sigur pentru toți pacienții internați.” se arată în comunicatul transmis de reprezentanții SCJU.