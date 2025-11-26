Norofert, principalul producător de inputuri organice şi furnizor de biotehnologie pentru agricultură, a raportat în primele nouă luni un profit net de 4,5 milioane lei, în creştere de peste trei ori, faţă de perioada similară de anul trecut. Cifra de afaceri înregistrată, de 29 milioane de lei, a fost cu 18% mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, transmite News.ro.

”Norofert, principalul producător de inputuri organice şi furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piaţa AeRO (simbol BVB: NRF) a Bursei de Valori Bucureşti, a înregistrat o evoluţie financiară solidă în primele nouă luni din 2025, marcând o revenire consistentă după trei ani agricoli dificili. Profitul net a ajuns la aproximativ 4,5 milioane de lei, susţinut de eficientizarea costurilor, precum şi de performanţa fermei Zimnicea, care a beneficiat de condiţii meteorologice favorabile la început de an, şi de rezultatele înregistrate de compania din SUA”, informează compania.

Cifra de afaceri înregistrată, de 29 milioane de lei, cu 18% mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, reflectă atât diminuarea volumelor în piaţa internă, cât şi aplicarea unei politici comerciale prudente, axată pe proiecte cu valoare adăugată ridicată.

„Într-un an cu deosebite provocări pentru întreg sectorul agribusiness, Norofert dă dovadă de prudenţă şi pune accentul pe activitatea de bază, respectiv producţia şi comercializarea de soluţii pe bază de bacterii, dezvoltate în laboratorul din Filipeştii de Pădure. În acest an, am avansat de asemenea cu investiţiile în irigaţii şi cu investiţia în fabrica din Brazilia, iar în octombrie am marcat o nouă etapă în expansiunea internaţională prin lansarea oficială a fabricii. În SUA, veniturile obţinute reprezintă deja aproximativ 10% din cifra de afaceri înregistrată în primele nouă luni din 2025. Pe termen mediu, obiectivul principal rămâne consolidarea prezenţei pe pieţele din SUA şi Brazilia, care ar putea genera în următorii trei ani până la 40% din cifra de afaceri a grupului”, declară Vlad Popescu, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Norofert.

Noua facilitate de producţie din Chapeco, Brazilia, realizată în parteneriat cu Grupul Engenutri a devenit operaţională în luna octombrie, marcând un pas important în extinderea internaţională a Norofert. Noua facilitate de producţie are o capacitate de 15.000 litri pe zi şi va utiliza bacterii produse în laboratorul de cercetare de la Filipeştii de Pădure, centru de excelenţă pentru biotehnologie agricolă şi nucleul activităţilor de cercetare ale companiei.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, activele imobilizate au fost de 34,5 milioane lei, mai mari cu 22%, în principal ca urmare a creşterii imobilizărilor în curs de execuţie ca urmare a investiţiilor realizate în laboratorul de cercetare şi în sistemul de irigaţii din Zimnicea.

Datorii totale s-au ridicat la 69,5 milioane lei, o creştere de 21%, pe fondul investiţiilor în proiectele anunţate conform strategiei de dezvoltare.

Venituri din exploatare au fost de 35 milioane lei, în scădere cu 8%, ca urmare a diminuării volumelor în piaţa internă şi a unei politicii comerciale prudente.

Cheltuieli de exploatare au fost de 27,2 milioane lei, o scădere de 19%, determinată în principal de reducerea cheltuielilor cu materialele şi de eficientizarea costurilor de producţie.

Rezultatul operaţional a urcat cu aproximativ 84%, până la 7,7 milioane lei, ca urmare a eficientizării activităţii şi optimizării costurilor.

”Profitul net a ajuns la aproximativ 4,5 milioane lei, o creştere de aproximativ 227% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, confirmând eficienţa strategiei de dezvoltare şi măsurilor luate pentru traversarea perioadei dificile din agribusiness”, precizează compania.

Situaţiile privind rezultatele financiare sunt prezentate atât conform RAS, cât şi în conformitate cu IFRS (Standardele Internaţionale de Raportare Financiară). Rezultatele consolidate ale grupului includ atât performanţele companiei mamă, Norofert S.A., cât şi ale filialei Agroprod CEV S.R.L., deţinută în proporţie de 100%. Agroprod CEV cultivă în regim ecologic un teren agricol de 1.000 de hectare în Zimnicea, judeţul Teleorman. În consolidare s-a luat în calcul şi procentul de 51% din rezultatele obţinute de NOROFERT AG LLC.

Norofert este liderul cercetării pentru agricultura regenerativă şi unul dintre cei mai mari producători de inputuri din România, fondat în anul 2000 de către familia Popescu. Cu un mix de linii de afaceri, Norofert a dezvoltat în ultimii ani capacităţi proprii de producţie atât în aria inputurilor, cât şi de farming agricol, linii care vor cunoaşte dezvoltare în următorii ani. Cu 85 produse în portofoliu, compania se adresează atât fermierilor din agricultura convenţională, cât şi din cea ecologică, cu o nişă nouă a produselor convenţionale lichide, cu cerere tot mai mare.

Din 2020 compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti pe piaţa AeRO şi din octombrie 2021 acţiunile Norofert sunt incluse în indicele BETAeRO. De-a lungul celor 5 ani de activitate în piaţa de capital, Norofert a atras 14 milioane de lei prin majorări de capital şi 18,5 milioane de lei două emisiuni de obligaţiuni corporative. Obligaţiunile corporative ale companiei sunt tranzacţionate în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul NRF29 începând cu 27 ianuarie 2025.