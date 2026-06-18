România coordonează grupul „Prietenii Coeziunii”, format din 16 state membre ale Uniunii Europene, care încearcă să influențeze negocierile pentru viitorul buget multianual al UE astfel încât fondurile destinate dezvoltării regionale și agriculturii să nu fie diminuate. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, care a precizat că cele 16 state lucrează la o poziție comună înaintea etapelor decisive ale negocierilor privind cadrul financiar al Uniunii după 2027, anunță Economedia.

„Cele 16 state sub coordonarea României, așa-numiții Prieteni ai Coeziunii, au o poziție comună. Pentru armonizare acum o să avem o întâlnire a celor 16 state, să mergem cu o poziție comună”, a spus președintele.

Potrivit acestuia, obiectivul principal este păstrarea unor alocări consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună.

„Noi vrem un buget cât mai mare, vrem ca pe acest pilon 1 de coeziune și politică agricolă să rămână sume consistente”, a explicat Nicușor Dan.

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În privința noului pilon dedicat competitivității, România susține ca fondurile să nu fie concentrate exclusiv în economiile dezvoltate ale Uniunii.

„Am dorit să existe competiție, dar banii să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate, ci să vină și spre țările mai puțin dezvoltate”, a afirmat șeful statului.

El a precizat că, în urma negocierilor, s-a obținut includerea întregului lanț valoric între beneficiarii eligibili ai finanțărilor pentru competitivitate, inclusiv companiile care furnizează componente pentru industriile strategice europene.