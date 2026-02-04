Nestle România a decis, pe baza noilor metode de testare anunţate de autorităţile europene, extinderea rechemării de la consumatori a două loturi de formulă de lapte pentru sugari, iniţiată la data de 6 ianuarie 2026, a anunţat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), într-o postare pe Facebook, transmite Agerpres.

Produse vizate sunt: NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31 decembrie 2027, şi NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31 decembrie 2027.

Motivul retragerii este acela de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă (o toxină produsă de unele tulpini ale bacteriei Bacillus cereus n.r.) în formulele de lapte pentru sugari, care poate provoca toxiinfecţii alimentare.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziţionat produse din loturile menţionate să nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii.

Anunţul de rechemare a fost publicat şi pe site-ul ANSVSA, împreună cu retailerul Kaufland, care a ataşat şi lista tuturor magazinelor din reţea de unde au putut fi achiziţionate aceste loturi de produse.

În data de 6 ianuarie 2026, gigantul elveţian Nestle a anunţat o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale.