O dronă rusească a avariat o navă cargo sub pavilion panamez care transporta porumb în apropierea portului ucrainean Cernomorsk, din regiunea Odesa de la Marea Neagră, a anunţat miercuri seara Autoritatea portuară maritimă din Ucraina, conform Agerpres.
Nava a fost lovită în timp ce se afla în drum spre ieşirea din port şi mai mulţi membri ai echipajului au fost răniţi, a declarat autoritatea pe aplicaţia de mesagerie Telegram, fără a preciza amploarea pagubelor suferite de navă sau câţi membri ai echipajului au fost răniţi.
Ucraina transportă aproximativ 90% din exporturile sale prin portul Odesa. În ultimele luni, Rusia a atacat rutele de export maritim ale Ucrainei, inclusiv porturile, care sunt cruciale pentru comerţul său exterior şi supravieţuirea economiei sale în timpul războiului. Atacurile asupra infrastructurii portuare, care au cauzat o creştere bruscă a costurilor logistice şi de transport, au afectat întreprinderile locale, forţându-le să reducă preţurile pentru a rămâne competitive pe piaţa globală.
