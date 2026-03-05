O navă cu cereale a fost lovită de o dronă rusească în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră

05 mart. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Dreamstime

O dronă rusească a avariat o navă cargo sub pavilion panamez care transporta porumb în apropierea portului ucrainean Cernomorsk, din regiunea Odesa de la Marea Neagră, a anunţat miercuri seara Autoritatea portuară maritimă din Ucraina, conform Agerpres.

Nava a fost lovită în timp ce se afla în drum spre ieşirea din port şi mai mulţi membri ai echipajului au fost răniţi, a declarat autoritatea pe aplicaţia de mesagerie Telegram, fără a preciza amploarea pagubelor suferite de navă sau câţi membri ai echipajului au fost răniţi.

Ucraina transportă aproximativ 90% din exporturile sale prin portul Odesa. În ultimele luni, Rusia a atacat rutele de export maritim ale Ucrainei, inclusiv porturile, care sunt cruciale pentru comerţul său exterior şi supravieţuirea economiei sale în timpul războiului. Atacurile asupra infrastructurii portuare, care au cauzat o creştere bruscă a costurilor logistice şi de transport, au afectat întreprinderile locale, forţându-le să reducă preţurile pentru a rămâne competitive pe piaţa globală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

