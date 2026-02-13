Florian Ciolacu, director executiv al Clubul Fermierilor Români, afirmă că fermele din România nu sunt digitalizate pentru că „nu „au existat oameni care să facă asta”. De aceea, este nevoie, spune el, de crearea unei noi ocupații în agricultură, „specialist în informatică agricolă”.

„Avem o meserie nouă pe care o propunem, se cheamă „chief digital officer” în fermă, „farm digital officer”, un specialist de informatică agricol”, a spus Ciolacu, recent, la o dezbatere organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană AHK România.

Potrivit acestuia, una dintre cauzele pentru care digitalizarea nu a avansat în agricultură ține de lipsa unei funcții dedicate în ferme.

„De ce digitalizarea nu a penetrat, nu s-a dezvoltat, n-a fost utilizată în România? Un aspect este că n-a existat această meserie, nu au existat oameni pregătiți să facă lucrul ăsta. Avem un consorțiu de universități, avem un dialog deja de un an de zile cu Comisia Europeană, pentru finanțarea unui program mare, strategic în România, care va forma 1.000 de șefi de digitalizare în fermele agricole. Asta va intra și în codul național, ca o meserie nouă, cu certificare, calificare.

„O să ne bucurăm să ne trimitem copiii să fie șefi de digitalizare în fermă și o să vedeți că va avea căutarea meseria asta”, a mai spus Ciolacu, în acest context.