Mortadella italiană sărbătorește 364 de ani și este omagiată prin intermediul imaginilor din filmele în care a fost, mai mult sau mai puțin, protagonistă

Mortadella, celebrul preparat italian din carne de porc, aniversează astăzi, 24 octombrie, 364 de ani de la naștere. Data simbolică reprezintă aniversarea unui edict emis în 1661 de către un cardinal, cardinalul Farnese, prin care stabilea regulile oficiale pentru producerea Mortadellei Bologna. Un fel de precursor al actualelor normative IGP europene, dacă am vrea să glumim.

Evenimentul celebrativ al acestui produs simbol al orașului Bologna a ajuns la cea de-a XIII-a ediție, iar anul acesta va fi sărbătorită în cheie cinematografică, informează media italiene. De facto, ca o adevărată ”divă”, mai ales că și apare în multe filme, și acest fapt contribuind la consacrarea sa ca produs iconic al Italiei.

Tema din acest an, „Mortadella în cinematografie”, spune povestea modului în care acest produs a devenit de-a lungul timpului un adevărat arhetip cultural – o protagonistă capabilă să traverseze epoci și genuri, aducând pe ecran gustul autentic al Italiei.

Cadrul evenimentului va fi Auditorium Parco della Musica din Roma, în zona Foodopolis, spațiul culinar al Festivalului de Film de la Roma (15–26 octombrie 2025): locul ideal în care se întâlnesc marele ecran și excelența gastronomică. În paralel, momentul va fi marcat și la Milano, printr-o așa zisă social dinner la restaurantul Vertigo, dedicată produsului și valențelor sale simbolice și identitare.

Mortadella a fost protagonista filmului La mortadella (1971), regizat de Mario Monicelli, cu Sophia Loren într-unul din rolurile principale. Dar a mai apărut și în alte filme încă din anii ’70, precum Permette? Rocco Papaleo de Ettore Scola, cu Marcello Mastroianni, până la Il Treno dei Bambini, lansat anul trecut.

A mai apărut însă și în alte filme, precum: Bambola, Signori si nasce, Caruso Pascoski (di padre polacco), Made in Italy, Pane e cioccolata, Il pranzo di Ferragosto, Benvenuti al Sud și La mafia uccide solo d’estate. Un palmares impresionant, dacă ne gândim că e vorba doar de un preparat gastronomic.