Pentru mulți oameni, somnul insuficient a devenit o problemă constantă. În căutarea unei soluții rapide, apar tot mai des recomandări virale, arată verywellhealth.com. De la laptele cald băut seara până la așa-numitul „Sleepy Girl Mocktail”, găsim pe internet propuneri de remedii simple pentru nopți mai bune. Cel mai recent trend este consumul a șapte morcovi mici (baby-carrot) înainte de culcare, promovat pe rețelele sociale drept un truc sigur pentru un somn mai profund.

Specialiștii în nutriție spun însă că această promisiune este exagerată. Deși morcovii sunt alimente sănătoase, nu există dovezi științifice care să arate că mâncatul lor înainte de culcare îmbunătățește somnul în mod direct. „Nu există nicio dovadă că a mânca șapte morcovi înainte de culcare poate declanșa un răspuns fiziologic rapid care să ajute somnul”, explică Debbie Petitpain, dietetician autorizat și purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică.

Somnul nu se reglează printr-un aliment-minune

Potrivit specialiștilor, ideea că un singur aliment poate rezolva problemele de somn este înșelătoare. Organismul nu reacționează instantaneu la un nutrient consumat seara, iar calitatea somnului este influențată de factori multipli, de la stilul de viață la obiceiurile alimentare pe termen lung.

Totuși, alimentația are un rol important. Un studiu recent a arătat că persoanele care consumă mai multe fructe și legume pe parcursul zilei tind să doarmă mai bine noaptea. Efectul nu este legat de un aliment anume, ci de un tipar alimentar echilibrat. „Dacă oamenii își doresc un somn mai bun, dovezile sunt mult mai solide în favoarea unei alimentații sănătoase, per ansamblu, decât a mizării pe un singur aliment”, subliniază Debbie Petitpain.

De ce sunt morcovii asociați cu somnul

Susținătorii trendului invocă anumite substanțe din morcovi. Aceștia conțin carotenoizi, compuși antioxidanți pe care organismul îi transformă în vitamina A. Deficitul de vitamina A a fost asociat, în unele cazuri, cu tulburări de somn.

Problema este că, în țările dezvoltate, deficitul de vitamina A este rar. Nutrientul se regăsește într-o varietate mare de alimente, de la legume la produse de origine animală. Odată ce necesarul zilnic este acoperit, consumul suplimentar de beta-caroten nu aduce beneficii suplimentare pentru somn. „Corectarea unui deficit ajută funcțiile biologice normale, dar asta nu înseamnă că mai mulți morcovi duc automat la un somn mai bun”, explică Petitpain.

Rolul fibrelor în calitatea somnului

Există, totuși, un argument indirect în favoarea morcovilor. Aceștia sunt bogați în fibre, iar cercetările sugerează că dietele bogate în fibre sunt asociate cu un somn mai profund și mai odihnitor. Șapte morcovi baby conțin aproximativ 3 grame de fibre.

Cum majoritatea adulților nu ating aportul zilnic recomandat de fibre, includerea legumelor precum morcovii în alimentație poate fi benefică. Specialiștii avertizează însă asupra excesului. Creșterea bruscă a cantității de fibre poate provoca disconfort digestiv, balonare sau dureri abdominale.

Contează ce mănânci seara?

Dincolo de morcovi, momentul și cantitatea alimentelor consumate seara influențează somnul. O masă copioasă, bogată în grăsimi, luată chiar înainte de culcare poate afecta calitatea odihnei. În schimb, o gustare ușoară este, de regulă, bine tolerată. „O gustare mică seara poate preveni senzația de foame la culcare, care, la rândul ei, poate afecta somnul”, explică medicul Thomas Michael Kilkenny, director al Institutului de Medicină a Somnului din cadrul Northwell Staten Island University Hospital.

Concluzia specialiștilor este clară. Morcovii sunt sănătoși și pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, dar nu sunt un somnifer natural. „Nu există dovezi care să confirme că o dietă specifică îmbunătățește dramatic somnul. Un stil de viață sănătos, alimentația echilibrată, mișcarea și respectarea regulilor de igienă a somnului rămân cea mai bună formulă pentru odihnă de calitate”, subliniază Kilkenny.