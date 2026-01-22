Livrările de vinuri moldovenești aromatizate către Statele Unite au înregistrat în 2025 o scădere care depășește 500%, potrivit datelor prezentate de Andrian Digolean, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, într-o intervenție la Radioul Național, citată de INFOTAG.

Oficialul a explicat că producătorii din Republica Moldova au reușit să pătrundă pe piața americană în anii 2022–2023, însă ulterior exporturile au scăzut abrupt, pe fondul introducerii taxelor aplicate importurilor din Republica Moldova. Această evoluție a influențat volumul total al exporturilor de vin din 2025.

„Avem un volum de export de 117 milioane de litri, inclusiv vinuri seci și de recoltă, divinuri, brandy-uri, precum și vinuri spumante și aromatizate. Veniturile din exporturi s-au ridicat la 212 milioane de dolari”, a explicat el, precizând că doar segmentul vinurilor aromatizate a consemnat o scădere importantă față de 2024, în timp ce celelalte categorii de vin au înregistrat creșteri.

În ceea ce privește producția de struguri, Andrian Digolean a arătat că, deși în Republica Moldova se cultivă soiuri europene, accentul este pus pe soiurile autohtone. Dintre acestea, a menționat Fetească Neagră, Fetească Regală, Fetească Albă și Rară Neagră.

„În ceea ce privește soiurile noi de struguri, cele mai notabile sunt Viorica, Alb de Onițcani, Legenda, Oriton și Codrinschi. Viile din aceste soiuri ocupă deja aproape 3.000 de hectare”, a declarat Digolean, subliniind că statul acordă subvenții pentru a stimula plantarea noilor soiuri moldovenești.

Secretarul de stat a mai anunțat că Ministerul Agriculturii a finalizat colectarea datelor privind recolta de struguri din 2025.

„În doar două-trei săptămâni, vom putea anunța cifra finală a recoltei de struguri de anul trecut, care va fi cu aproximativ 15-20% mai mare decât recolta din 2024, când s-au cultivat 179.000 de tone de struguri industriali”, a spus Digolean, estimând o producție totală de 200–205.000 de tone.