„Să aleg mereu varianta integrală?” este întrebarea pe care ne-o punem de multe ori, mai ales când citim atâtea lucruri și recomandări ce ar părea că răspund afirmativ. Răspunsul scurt este: da, în majoritatea cazurilor. Însă, ca orice regulă în nutriție, există nuanțe și excepții care ne pot schimba complet perspectiva alimentară.

Iată de ce „alb” nu înseamnă întotdeauna „rău” și de ce „integral sau brun” nu este garanția unei sănătăți de fier.

Când carbohidrații rafinați devin aliați

În general, produsele integrale sunt recomandate pentru aportul de fibre și nutrienți. Totuși, în nutriția sportivă, de pildă, regulile se schimbă drastic.

În zilele de competiție sau în timpul antrenamentelor solicitante, fibra poate deveni un inamic. De ce? Pentru că încetinește digestia. Sportivii au nevoie de energie rapidă, motiv pentru care vei vedea în planurile lor alimentare:

Orez alb;

Paste din grâu alb;

Cartofi sau cartofi dulci.

Aceste variante de alimente facilitează o absorbție mult mai rapidă a nutrienților, oferind combustibil instantaneu mușchilor. Aceeași abordare este valabilă și pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni digestive (precum colon iritabil sau diverticulită), unde o dietă bogată în fibre ar putea irita sistemul gastrointestinal.

Cum poți trișa într-un mod sănătos/ Înlocuiește produsele integrale cu legume

Un aspect mai puțin discutat este faptul că rolul cerealelor integrale poate fi parțial preluat de prezența legumelor. Dacă alegi carbohidrați rafinați (albi), dar îi însoțești de o porție generoasă de legume, impactul asupra sănătății tale va fi foarte asemănător cu cel al consumului de produse integrale.

Ca regulă, este mult mai sănătos să mănânci o porție de paste albe cu legume, decât o porție de paste integrale cu bacon și smântână.

Nu alimentul în sine contează cel mai mult, ci întregul „context” și combinația de ingrediente din farfurie.

Capcana marketingului: „Integral” nu înseamnă 100% sănătos

Trebuie să fim extrem de atenți la jumătatea de adevăr înscrisă pe etichetele produselor. Doar pentru că un aliment este integral, nu înseamnă că este automat nutritiv.

Cel mai bun exemplu? Biscuiții integrali. Chiar dacă vezi pe etichetă făină integrală, aceștia pot fi plini de zahăr, grăsimi saturate și aditivi. Cuvântul „integral” de pe ambalaj este adesea folosit ca o „dovadă de aliment sănătos” pentru a masca un produs ultra-procesat.

În concluzie, pentru o viață echilibrată, alege produsele integrale în zilele de odihnă sau de activitate moderată, pentru a preveni bolile și a menține sănătatea intestinală.

Însă, nu te teme de orezul alb sau de pastele clasice atunci când ai nevoie de digestie rapidă sau când le combini inteligent cu fibre din legume.

Secretul nu stă în culoarea făinii, ci în echilibrul întregului preparat.