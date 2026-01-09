Alimentaţia corectă va fi printre prioritățile Ministerului Sănătății, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Madrid, ministrul Alexandru Rogobete, răspunzând unei întrebări a G4Food.

„Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Educaţiei au început un astfel de demers pentru realizarea unor programe de educaţie pentru sănătate. Pe lângă componenta de prevenţie, pe lângă componenta de igienă stomatologică, de exemplu, vaccinare şi toate celelalte conduite preventive se va discuta şi se va aborda inclusiv zona de alimentaţie, în special o alimentaţie corectă, care să reducă gradul de obezitate care există în România”, a spus ministrul Sănătăţii.

Conferința de presă s-a derulat vineri 9 ianuarie la sediul Ambasadei României în Regatul Spaniei după o vizită de două zile a delegației Ministerului Sănătății din România în țara iberică

Modelul din Spania privind componenta de sănătate mintală ar putea fi „replicat cu uşurinţă” în România, a susținut ministrul, această temă fiind una dintre cele mai abordate în discuțiile cu partenerii din țara vizitată.

Alte teme abordate au fost, modalitățile de organizare a activității medicale în Spania (gărzi medicale, sistemul de spitalizare și încurajarea tratamentelor în ambulatoriu sau spital de zi, componenta de protecţie socială pentru pacienţii cu afecţiuni din zona sănătăţii mintale etc.).

De asemenea programele de screening și prevenție vor fi avute cu prioritate în vedere în cadrul Ministerului Sănătății, un domeniu în care Spania excelează și care contribuie la longevitatea locuitorilor de aici.