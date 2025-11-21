Ministrul Finanţelor: Este o discuţie legată de HoReCa. E o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare/ Eu înclin să avem acelaşi tratament pentru HoReCa cum avem şi pentru TVA-ul standard, adică să rămânem cu cota de 11% pentru 2026

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că Guvernul va decide dacă se menţine cota taxei pe valoarea adăugată de 11% pentru industria ospitalităţii. Alexandru Nazare spune că el ”înclină” spre a susţine menţinerea actualei cote de TVA pentru unităţile de cazare şi restaurante, transmite News.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

”Ştiu că este o discuţie legată de HoReCa. E o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborarea bugetului. Am colectat nişte date, ANAF are date în privinţa evoluţiei încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul 3. Vom discuta aceste date cu premierul şi atunci vom lua o decizie”, a declarat Alexandru Nazare, joi seară, la Digi 24.

Întrebat dacă susţine aducerea cotei de TVA pentru industria ospitalităţii la nivelul celei din celelalte industrii, Nazare a răspuns: ”Eu înclin să avem acelaşi tratament pentru HoReCa cum avem şi pentru TVA-ul standard, adică să rămânem cu cota de 11% pentru 2026. Să rămânem 11%.”