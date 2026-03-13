Un mecanism de neînțeles, firme offshore din Cipru și rafturi cu carne de import aproape de expirare, susține Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, că este ceea ce a observat în vizitele făcute în magazinele marilor retaileri. Într-o postare care a stârnit numeroase reacții, ministrul acuză practici comerciale neloiale care scot fermierii români de pe piață și îi forțează pe consumatori să plătească prețuri nejustificat de mari.

„Firme de apartament” din Cipru înlocuiesc producătorii români cu tradiție

Cea mai gravă acuzație adusă de ministru vizează sectorul cărnii de pasăre. Florin Barbu oferă exemplul unui brand nou, apărut în 2024, care deține peste 60% din produsele de la raft într-un mare lanț de magazine.

„O firmă înființată în 2024, cu doar 5 angajați, deținută de un offshore din Cipru, ajunge să umple rafturile. Aceasta doar comercializează produsele marilor producători români precum Avicola Crevedia, Coco Rico sau Avicola Focșani, care nu au acces direct la raft”, explică ministrul.

De ce sunt nevoiți producătorii români cu sute de angajați să treacă prin intermediari din paradisuri fiscale pentru a-și vinde marfa în propria țară, se întreabă ministrul.

4 lei la fermă, 28 de lei la raft

Analiza cifrelor prezentate de Florin Barbu face referire la eterna discuție: cât primește fermierul pentru produsul său și cât se mai acumulează ăe drumul dintre fermă și raftul magazinului, în esență diferența plătită din buzunarul cumpărătorului:

La poarta fermei: Porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg.

În supermarket: Carnea ajunge să coste între 20 și 28 lei/kg.

Rezultatul: Fermierii vând sub costul de producție și sunt aproape de faliment, în timp ce românii plătesc sume record pentru mâncare.

Mai mult, ministrul atrage atenția că în magazinele unui mare retailer german a găsit carne de porc din Spania, aflată aproape de termenul de expirare, în detrimentul cărnii proaspete românești, care costă la raft mai mult decât cea din Spania.

Solicitare către Consiliul Concurenței

Pentru că Ministerul Agriculturii nu are atribuții directe de control în zona de prețuri sau contracte comerciale, Florin Barbu a solicitat oficial Consiliului Concurenței să investigheze urgent acest lanț de distribuție.

În urma acestei investigații, ministrul agriculturii speră să obțină:

Identificarea celor care profită de pe urma adaosurilor comerciale exagerate. Verificarea mecanismelor prin care firmele offshore blochează accesul producătorilor reali la raft. Stoparea practicilor comerciale neloiale care pun în pericol securitatea alimentară a României.

„Din cauza acestor mecanisme, fermele românești se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare”, scrie Ministrul Agriculturii.