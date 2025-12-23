Ministerul Mediului a publicat proiectul care vizează consolidarea capacităţii României de monitorizare şi avertizare timpurie în faţa fenomenelor meteorologice severe şi care prevede instalarea de staţii meteorologice şi agrometeorologice automate şi un sistem modern de comunicaţii şi monitorizare, care transmite datele în timp real, sigur şi rapid, transmite Agerpres.

Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 324,6 milioane lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile prin PNRR şi Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027, completate de alocări de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare. Investiţia este implementată de Administraţia Naţională de Meteorologie, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, sub coordonarea Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

“Concret, proiectul prevede instalarea a 300 de staţii meteorologice automate şi 100 de staţii agrometeorologice automate, distribuite la nivel naţional şi implementarea unui subsistem integrat de comunicaţii, monitorizare şi alimentare, interoperabil cu S.I.M.I.N. (Sistemul Meteorologic Integrat Naţional, n.r.) pentru transmiterea rapidă şi sigură a datelor meteorologice”, se arată într-un comunicat al MMAP.

Noile staţii sunt complet automatizate, funcţionează continuu şi transmit datele în timp real către sistemul central, eliminând întârzierile şi limitările generate de colectarea manuală sau de aplicaţiile tehnice învechite, precizează sursa citată. În paralel, este implementată o platformă naţională modernă de colectare şi procesare a datelor meteorologice, compatibilă cu standardele internaţionale, care permite integrarea rapidă a informaţiilor şi diseminarea automată a avertizărilor.

“Această modernizare permite o schimbare esenţială şi în modul de emitere a avertizărilor meteorologice. Sistemul actual, bazat pe coduri de culori (galben, portocaliu, roşu), rămâne util pentru informarea generală şi pentru planificarea la nivel regional, însă este completat de avertizări emise pe intervale orare scurte şi pe zone mult mai restrânse, fundamentate pe date în timp real (nowcasting). Astfel, se face trecerea de la avertizări generale, valabile pe arii largi şi perioade îndelungate, la avertizări precise, care indică exact când şi unde este probabil să apară un fenomen meteorologic periculos. Această abordare creşte semnificativ capacitatea de reacţie a autorităţilor şi oferă populaţiei informaţii mai clare, mai utile şi mai uşor de pus în practică”, subliniază instituţia.

În context, ministra de resort, Diana-Anda Buzoianu, a subliniat că extinderea reţelei S.I.M.I.N reprezintă un pas tehnic, dar cu impact foarte concret: mai puţine surprize din partea vremii şi mai mult timp pentru ca autorităţile şi cetăţenii să reacţioneze.

“Extinderea reţelei S.I.M.I.N. înseamnă mai mult decât infrastructură tehnică. Reprezintă un pas tehnic, dar cu impact foarte concret: mai puţine surprize din partea vremii şi mai mult timp pentru ca autorităţile şi cetăţenii să reacţioneze. Înseamnă decizii mai rapide, avertizări mai precise şi, în final, vieţi şi bunuri mai bine protejate. Este o investiţie în siguranţa oamenilor şi în capacitatea statului de a răspunde eficient riscurilor climatice tot mai frecvente”, a precizat Buzoianu, în comunicat.