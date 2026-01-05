Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) anunță că lansează, în premieră, un proces transparent de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”.

Marcheză, conform Ministerului Mediului, o schimbare fundamentală de abordare în modul de numire a conducerii uneia dintre cele mai importante instituții din domeniul gospodăririi apelor din România.

Procesul de selecție va fi unul transparent

Numirea viitorului director general ANAR se va face printr-un demers deschis, public și fundamentat pe competență și integritate. Procesul vine după „o perioadă îndelungată în care conducerea instituției a fost stabilită prin numiri eminamente politice, în care criteriile profesionale și de integritate au fost secundare susținerii din partea politicienilor”.

„Administrația Națională «Apele Române» a fost, de-a lungul anilor, afectată de scandaluri publice repetate, care au erodat încrederea cetățenilor și au slăbit capacitatea instituției de a-și îndeplini misiunea. Este momentul unei schimbări reale. România are nevoie de o reformă profundă a sistemului de gospodărire a apelor, după decenii de investiții insuficiente și de decizii luate fără o viziune coerentă. Prin acest proces deschis și riguros, ne propunem să identificăm un profesionist care să aibă competența, integritatea și autoritatea necesare pentru a conduce ANAR într-o etapă critică pentru siguranța hidrologică a țării”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Procesul de selecție este organizat într-un cadru de maximă transparență, care presupune înregistrarea și publicarea interviurilor, pentru a asigura responsabilitate publică și un standard ridicat de credibilitate instituțională.

Candidații vor fi intervievați de o comisie formată din experți cu recunoaștere internațională în domeniul gestionării apelor, cu experiență relevantă în politici publice, infrastructură hidrotehnică, managementul riscului la inundații și adaptare la schimbările climatice.

Pentru a putea participa la interviu, candidații vor transmite un dosar care să conțină următoarele documente:

copie digitală a actului de identitate;

documente care atestă experiența profesională în domeniul apelor, inclusiv experiența academică, dacă este cazul;

certificat de cazier judiciar din care să rezulte lipsa unor condamnări pentru fapte de corupție sau trafic de influență;

o scrisoare de intenție de max. 500 de cuvinte (3000 caractere) care să prezinte succint viziunea managerială și principalele 3 – 5 măsuri de reformă instituțională pe termen scurt, mediu și lung.

Dosarele vor fi transmise până la 12 ianuarie 2026, la adresa de e-mail: cabinet.ministru@mmediu.ro.

În situația în care anumite documente solicitate nu pot fi depuse la acest termen din motive care țin de emiterea lor de către instituții publice, candidații pot transmite dovada solicitării acestora.

Interviurile vor avea loc în perioada 14–16 ianuarie 2026.