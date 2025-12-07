În Statele Unite a apărut o delicatesă neașteptată, care tulbură, intriga și uneori dezgustă apicultorii. Este mierea produsă din „honeydew”, substanța lipicioasă secretată de insecta invazivă spotted lanternfly (musculița-pătată-lăcuită), notează G4Media. În realitate, este vorba de excrementele insectei, dar albinele nu par deloc deranjate de acest detaliu. Iar rezultatul este o miere cu arome insolite și o poveste care a trecut, în doar câțiva ani, din stupii din Pennsylvania până la degustări internaționale.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Nu mai are gustul acela dulce și blând”

Într-o după-amiază de toamnă, apicultorul Sean Kennedy, care îngrijește stupii amplasați pe proprietatea Ambasadei Elveției din Washington, a observat că mierea are o aromă diferită. Mai întunecată, mai densă, cu note asemănătoare cu cele de „bomboanele de tuse ale bunicilor”. După câteva degustări, Kennedy și-a dat seama: este miere influențată de lanternfly.

Insecta, care a invadat coasta estică a SUA începând cu 2014, acoperă copacii cu o substanță zaharoasă în faza adultă a ciclului de viață. Albinele o consumă atunci când nectarul este rar, o transportă în stup și o transformă – prin deshidratare și procesare – în miere.

Fenomen nou în SUA, dar deja răspândit

Mierea de honeydew nu este o noutate în Europa. Acolo este cunoscută sub numele de „miere de pădure”. Dar combinația dintre albinele americane și o insectă invazivă cu efecte devastatoare asupra viței-de-vie și copacilor din estul SUA a creat o varietate complet neașteptată.

Primele semne au apărut în Pennsylvania, în 2019. Apicultorii au descoperit stupii mirosind „a bacon”, „a frunze umede” sau chiar „a șosete ude”. Mierea era roșiatică, opacă, cu consistență apropiată de siropul de arțar. Nedumerirea a dus la teste ADN, care au confirmat originea neobișnuită.

De la dezgust la entuziasm

Carla Marina Marchese, expertă în degustarea de miere și fondatoarea American Honey Tasting Society, spune că apicultorii se temeau la început că noua miere va păta reputația industriei americane. Dar analizele și degustările profesioniste au dezvăluit un profil surprinzător: note rășinoase, fumurii, ușor sărate sau fructate.

Philadelphia Bee Co. a vândut-o chiar sub numele „Doom Bloom”, iar borcanele s-au epuizat rapid. În paralel, universități precum Penn State și University of Texas studiază mierea pentru potențiale proprietăți antimicrobiene, comparabile cu cele ale celebrei manuka.

Îngrijorări printre apicultori

În Washington, teama a fost reală. Jan Day, președinte al DC Beekeeper’s Alliance, spune că mulți apicultori se temeau că își vor pierde controlul asupra producției. Când primele loturi au apărut în zona capitalei, reacțiile au variat de la panică la curiozitate.

Unii clienți, precum Ryan Lee, au fost încântați după degustare și au cumpărat mierea fără ezitare, până când au aflat povestea. „Poate ar trebui să nu mai vorbim despre asta”, a glumit el cu apicultorul Del Voss.

O raritate vândută la ambasadă

În final, Kennedy a decis să vândă „lotul rar de miere târzie” la evenimentul anual al ambasadei. Un grup de aspiranți apicultori a ajutat la îmbuteliere, lipindu-se de miere în timp ce umpleau borcane din găleți de 19 litri.

Pentru ediția specială, Kennedy a ales o etichetă discretă, aurie: „Ediție specială 2025”. În centru – imaginea inconfundabilă a insectei cu aripi roșii.

O delicatesă apărută dintr-o invazie

Lanternfly rămâne un dăunător agresiv, iar specialiștii îi îndeamnă pe oameni să o elimine. Dar, spune entomologul Robyn Underwood, dacă tot există și face ravagii, albinele au știut să transforme problema într-o resursă. „Nu le vrem, dar dacă tot sunt aici, măcar să profite albinele. Așa văd eu situația.”

Astfel, din excrementele unei insecte invazive s-a născut o miere ciudată, fascinantă și, pentru mulți, surprinzător de gustoasă. Un produs care reflectă perfect felul în care natura se adaptează, chiar și atunci când omul nu este pregătit pentru asta.