Cunoaștem sau am auzit cu toții de tradiția britanică a ceaiului de la ora 17 dar puțin știm ca pe lângă el se servesc celebrii scones, un fel de biscuiți tradiționali nelipsiți de la ceai.

Biscuiți e un fel de a spune, pentru că sunt mai mari și mai înalți, întotdeauna de formă rotundă. Originea lor este în Scoția medievală, inițial erau niște ca niște turte rotunde, plate, coapte pe plită, dintr-un aluat care prevedea și o parte de grăsime.

Însă, odată cu apariția prafului de copt și a cuptoarelor casnice, secolul al XVIII-lea, tradiționalele scones au suferit o mutație ireversibilă, devenind au devenit ceea ce cunoaștem azi: mai mici, mai aerate, coapte în cuptor.

Facilitatea de preparare le-a transformat într-un produs obligatoriu, practic, la ceai, simbol al eleganței acestui adevărat ritual de după-amiază.

Ingrediente pentru circa 20 de scones

făină obișnuită – 350 g

praf de copt –1 plic

unt rece – 85 g, tăiat cubulețe

zahăr – 2–3 linguri

sare – un vârf de cuțit

buttermilk, sau amestec de lapte și lapte bătut, în lipsă – 170–180 ml, rece

câteva linguri pentru uns suprafața exterioară

Procedeu

1.Amestecăm ingredientele uscate.

Transferăm într-un bol mare de lucru făina, praful de copt, zahărul și sarea.

2.Încorporăm untul rece.

Adăugăm cubulețele de unt și îl amestecăm cu partea uscată de ingrediente folosind vârful degetelor. Vom obține un amestec nisipos, cu mici bucățele de unt vizibile prin el.

3.Adăugăm lichidul.

Turnăm treptat cantitatea de buttermilk prevăzută sau, în lipsă, amestecul de lapte cu lapte bătut. Amestecăm doar cât să se lege aluatul și să devină omogen. Amestecatul excesiv duce la formarea glutenului, ceea ce în acest caz nu este de dorit, nefiind un produs dospit. Biscuiții obținuți nu ar mai fi friabili și fragezi.

4.Dăm formă și coacem.

Întindem aluatul pe masa pe care am presărat făină, cu grosimea de 2,5–3 cm.

Tăiați rondele cu un cutter de metal de aproximativ 4–5 cm diametru. Este important să tăiem printr-o mișcare netă, fără să rotim forma, ca să crească frumos apoi în cuptor fără să se deformeze.

5.Cum îi coacem în cuptor

Așezăm biscuiții scones pe tavă, ungem partea de deasupra cu puțin lapte folosind o pensulă. Îi coacem la 200°C în cuptor static, 12–15 minute, până devin aurii.

Se pot păstra în cutie metalică închisă, după ce s-au răcit, feriți de umiditate.

În ultimii ani, în care patiseria din întreaga lume devine creativă, au apărut și variante sărate, cu cheddar în aluat, fără zahăr. Dar există și variante cu aromă de lămâie, scorțișoară, cocos, sau chiar integrali, cu conținut mai ridicat de fibre.