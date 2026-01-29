Microplasticele sunt prezente în o treime dintre peştii studiaţi în apele teritoriale ale patru ţări din regiunea Oceanului Pacific, o proporţie mai mică decât media mondială, dar cu disparităţi importante în funcţie de teritoriu, potrivit unui studiu publicat joi în revista ştiinţifică PLOS One, informează AFP, transmite Agerpres.

Cei 19 cercetători aflaţi la originea studiului, care lucrează în centre de cercetare sau în universităţi din regiune, dar şi în Germania şi Japonia, au examinat microplasticele găsite în corpurile a 900 de peşti din 138 de specii ce au fost pescuiţi pentru consum în Fiji, Tonga, Tuvalu şi Vanuatu.

Răspândirea contaminării cu microplastice în rândul peştilor de apă dulce din aceste insule a fost mai mică decât media mondială de 49%, potrivit unui studiu realizat de Jasha Dehm, cercetător la Universitatea Pacificului de Sud din Suva, capitala statului Fiji.

Niveluri diferite în unele zone

Cercetătorii au fost surprinşi de variaţiile importante în funcţie de ţară. Cel puţin un microplastic a fost găsit în 75% dintre peştii din largul Fiji, însă doar în 5% dintre peştii din largul statului Vanuatu, precizează acelaşi articol.

Amanda Ford, coautoare şi profesor-conferenţiar în ştiinţele mării la Universitatea Pacificului de Sud, a declarat că nivelurile reduse observate în regiunea Vanuatu au fost “surprinzătoare” şi ar putea fi rezultatul unor practici de gestiune a deşeurilor sau al unor curenţi oceanici diferiţi.

Ea a recunoscut totuşi că “este important să nu cedăm în faţa discursului alarmist”.

“Trebuie să acceptăm că în aproape orice, fie că este vorba despre sare de masă sau băuturi, oamenii găsesc plastic”, a explicat ea.

Țările cele mai vulnerabile

Aceste rezultate sunt pur şi simplu “dovada că plasticul care sfârşeşte în ocean se descompune în bucăţi mici care pot să ajungă apoi în alimente“, a adăugat Amanda Ford.

Potrivit acestui studiu, ţările din Pacific ar putea fi deosebit de vulnerabile la poluarea cu microplastice din cauza sistemelor lor limitate de gestiune a deşeurilor şi a creşterii rapide a urbanismului pe anumite insule.

Consecinţele consumului de microplastice asupra sănătăţii rămân neclare, în special având în vedere nivelurile scăzute de contaminare observate în numeroase probe.

“Nu putem încă trage concluzii clare cu privire la riscuri”, a declarat Amanda Ford.

Potrivit Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu, volumul de plastic din oceanul planetar este estimat între 75 de milioane de tone şi 199 de milioane de tone.