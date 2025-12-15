Pentru Sorin Prodan, probabil cel mai titrat pescar ieșean, definiția idilică a pescuitului a dispărut de foarte mult timp. În cazul lui, liniștea a fost înlocuită de o stare de tensiune permanentă, de o „febră” care nu scade niciodată. În locul relaxării a apărut o agitație continuă și o dorință aproape nebună de a fi cel mai bun, relatează Ziarul de Iași povestea celui mai bun pescar ieșean.

Pescuitul de performanță este un sport costisitor, spune el, poate unul dintre cele mai scumpe hobby-uri accesibile publicului larg, notează G4Media.

Sorin a prins vremurile de început ale pescuitului modern în Iași, prin anii 2000. Pe atunci nu existau magazine de profil, totul se lua din bazar, de la unele tonete.

„Nici nu pot estima, fiecare stil de pescuit diferă… îți dai seama, de atunci cumpăram două Maserati…”

Astăzi, prețurile au explodat. Doar ca să te duci la un concurs în țară, costurile sunt exorbitante pentru mulți. „Un preț decent e minimum 2.500 de lei, doar așa pe 2 zile, incluzând cazare, mâncare, combustibil și nu numai. A ajuns fabulos de scump…”

Dacă ești începător și vrei să te apuci de pescuit la feeder, trebuie să pregătești portofelul. Sorin a făcut calculul pentru un kit de start.

„Pentru un începător privind pescuitul la feeder… minimul înseamnă cel puțin două bețe de feeder (un 3.90m, un 3.60m ca lungime), două mulinete, accesorii, methoduri, cârlige, fire, nadă, suporți, un scaun, o umbrelă… deci per total, să te apuci de feeder, ți-ar trebui cam 2.000 de lei”, a calculat bărbatul.

Sorin e de părere că pescarii români au un mare defect: cumpără tot ce văd, fără să gândească, din dorința de a fi „la modă”. El numește asta „efectul de turmă”.

„Dacă apare o mulinetă bună sau un echipament bun, toți sărim pe el; trebuie să fii în trend, suntem ca oile. Eu le spun prietenilor și clienților să se axeze, de exemplu, pe un singur brand de nadă, că altfel îți dai peste cap totul. Eu am un motto: «Nu schimb ce funcționează». Fie că e cârlig, fie că e nadă, fir sau lansetă, nu schimb dacă funcționează; eu nu sunt tester.”

E de părere că talentul bate echipamentul, făcând o aluzie la Formula 1, unde degeaba te ajută mașina, dacă nu ai talent.

„Sigur, un echipament scump te ajută la finețe sau în anumite condiții meteo, de exemplu când bate vântul, dar fără talent poți avea orice sculă și e de prisos. Deprinderile și tehnica pescarului fac diferența, nu eticheta produsului.”

Când nu e pe baltă, Sorin Prodan e un om care muncește mult și știe să facă de toate. La bază e mecanic auto, însă acum lucrează la un magazin cu unelte pentru pescuit.