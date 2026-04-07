Lansarea misiunii Artemis 2 poate că nu a dominat titlurile așa cum o făceau zborurile spațiale din anii ’60–’70, dar marchează un moment important: prima revenire a astronauților în apropierea Lunii după mai bine de 50 de ani. Iar, potrivit The Takeout, nu doar tehnologia a evoluat spectaculos, ci și… meniul de la bord.

Dacă în timpul misiunii Apollo 11 astronauții precum Neil Armstrong și Buzz Aldrin aveau de ales între preparate deloc apetisante, precum „cuburi de bacon” sau prăjituri cu curmale, , meniul de pe Artemis 2 se apropie mai degrabă de un fine dining cu stele Michelin.

Ce au în comun meniurile Artemis 2 și Apollo 11

Chiar dacă meniul misiunii Artemis 2 marchează un salt uriaș față de cel din Apollo 11, există și câteva elemente care au rămas surprinzător de similare.

În primul rând, mâncarea din spațiu trebuie să fie în continuare ușoară și compactă. Asta înseamnă că multe preparate sunt deshidratate și trebuie rehidratate cu ajutorul apei de la bord — exact cum se întâmpla și în 1969.

Diferența este că băuturile s-au diversificat considerabil. Celebrul Tang, consumat în trecut de astronauți (și deloc apreciat de Buzz Aldrin, după cum a declarat în trecut chiar el), a fost înlocuit cu opțiuni mai variate, precum băuturi cu ananas sau cidru de mere.

Un alt aspect important: aportul caloric ridicat. În timpul misiunii Apollo 11, astronauții consumau aproximativ 2.800 de calorii pe zi, împărțite în trei mese.

În cazul Artemis 2, nu este specificată o limită exactă, însă unele batoane alimentare — folosite uneori ca înlocuitor pentru mese întregi — ajung la 700–900 de calorii fiecare.

Acest aport crescut nu este întâmplător. În spațiu, organismul consumă mai multă energie decât pe Pământ, iar necesarul zilnic poate ajunge chiar și la 3.500 de calorii.

Ce mănâncă astronauții în spațiu

Pentru călătoria de 10 zile în jurul Lunii, NASA a inclus nu mai puțin de 189 de preparate diferite și 10 tipuri de băuturi. Potrivit NASA, alegerea alimentelor nu ține doar de gust. Mâncarea trebuie să fie stabilă pe termen lung, ușor de preparat în condiții de microgravitație și suficient de „reconfortantă” pentru echipaj, care petrece mult timp departe de Pământ. Printre preparatele din meniul de pe Artemis 2 se regăsesc și câteva clasice din bucătăria sudului SUA: piept de vită barbecue, mac and cheese, cobbler și nu mai puțin de cinci tipuri diferite de sos iute.

Condimentele intense nu sunt întâmplătoare. În spațiu, papilele gustative pot deveni mai puțin sensibile, așa că astronauții preferă gusturi mai puternice.

Lista include și alte opțiuni variate: quiche de legume, dovleac butternut, fasole verde picantă, tortilla (nu mai puțin de 58 de bucăți), migdale glazurate, salată de fructe tropicale și biscuiți.

Cum se gătește în spațiu

Chiar dacă meniul pare generos, astronauții nu au acces la o bucătărie clasică. Mâncarea este ambalată în pungi speciale, gata de consum, și trebuie rehidratată cu apă.

În condiții de gravitație zero, firimiturile sau lichidele pot deveni periculoase, așa că preparatele sunt concepute astfel încât să fie ușor de consumat și bine sigilate.

Pentru încălzire, echipajul folosește un dispozitiv compact, asemănător unei serviete, iar apa necesară este furnizată prin sistemul navei.