Nu au frigider, nu au mâncare proaspătă și nici libertatea unor alegeri spontane. Dar au salată de mango, smoothie-uri și chiar cafea. Echipajul din Artemis II este deja în drum spre Lună, într-o misiune de 10 zile, iar meniul lor este gândit la milimetru.

Patru astronauți au plecat miercuri într-una dintre cele mai importante misiuni spațiale din ultimele decenii – prima misiune cu echipaj uman în apropierea Lunii după mai bine de 50 de ani.

Potrivit BBC, echipajul va petrece 10 zile în spațiu, timp în care va orbita Luna, fără a ateriza pe suprafața ei. Călătoria va semăna, în multe privințe, cu o ieșire cu cortul, dar într-o capsulă spațială. Astronauții din Artemis II vor dormi în saci de dormit, vor consuma alimente neperisabile și vor renunța complet la dușuri. Spațiul este extrem de limitat. Volumul locuibil al navei Orion spacecraft este de doar 9,3 metri cubi. Interiorul are aproximativ 3,35 metri lățime și 1,37 metri înălțime, cu o zonă mică ce ajunge la 1,98 metri. Toaleta, oglinda, șervețelele umede și kiturile de igienă personală sunt amplasate sub podea, separate de restul capsulei.

Dar dincolo de tehnologie și manevre complexe, există o întrebare simplă: cum arată mesele în spațiu?

Un meniu gândit ca un experiment

Misiunea include nu mai puțin de 189 de preparate diferite, concepute pentru a susține sănătatea și performanța echipajului, potrivit NASA.

Printre cele mai frecvente opțiuni se numără:

– tortilla

– salată de mango

– fasole verde picantă

– granola cu afine

La capitolul băuturi, astronauții au peste 10 variante, de la cafea până la smoothie de mango și piersică sau băutură de mic dejun cu căpșuni. Fiecare membru al echipajului are alocate două astfel de băuturi pe zi.

Fără frigider, fără mâncare proaspătă

Meniul nu este ales doar după gust. Astronauții au avut un cuvânt de spus, dar preferințele lor au fost adaptate la condițiile din spațiu și la limitările navei. Mâncarea trebuie să fie ușor de depozitat, simplu de preparat și sigură în condiții de microgravitație, fără firimituri sau risipă. Un detaliu esențial: la bord nu există frigider. Asta înseamnă că nu există alimente proaspete.

Cum „gătesc” astronauții

În lipsa unei bucătării clasice, mesele sunt rehidratate cu ajutorul unui dozator portabil de apă. Pentru preparatele calde, astronauții folosesc un încălzitor compact, de dimensiunea unei serviete. Totul este optimizat pentru spațiu, inclusiv modul în care mănâncă.

O misiune istorică

Echipajul misiunii Artemis II este format din patru astronauți: comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover și specialistul de misiune Christina Koch, toți din cadrul NASA, alături de specialistul de misiune Jeremy Hansen, reprezentant al Canadian Space Agency.

Artemis II este prima misiune de acest tip după Apollo 17 și marchează revenirea oamenilor în apropierea Lunii după mai bine de 50 de ani. Deși nu vor ateriza, astronauții vor înconjura satelitul natural și ar putea ajunge mai departe de Pământ decât orice om până acum. Până atunci, însă, chiar și o simplă salată de mango face parte dintr-o misiune istorică.