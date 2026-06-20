Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 22-28 iunie/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile

20 iun. 2026, Meniul săptămânii
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 22-28 iunie/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
Foto: Envato
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Cuprins
  1. Luni 22 iunie
  2. Marți 23 iunie
  3. Miercuri 24 iunie
  4. Joi 25 iunie
  5. Vineri 26 iunie
  6. Sâmbătă 27 iunie
  7. Duminică 28 iunie

Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 22 iunie

  • Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.
  • La prânz avem mâncare de mazăre cu carne.
  • La cină, salată de cartofi cu ridichi, anșoa, ouă și ceapă.

Marți 23 iunie

  • La micul dejun testăm un compot de vișine.
  • La prânz pregătim o ciorbă cu carne, paste și fasole verde, iese foarte bine cu carne de pui, curcan sau chiar iepure.
  • Seara, o salată de vinete cu asezonarea care ne place.

Miercuri 24 iunie

  • Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.
  • Pentru prânz pește la cuptor pe pat de legume și sos de alioli.
  • Și pe seară o plăcintă sărată cu brînză și una dulce cu fructe de sezon.

Joi 25 iunie

  • La micul dejun, un pandișpan cu fructe, cireșe, piersici.
  • La masa de prânz, paste cu creveți și roșii cherry.
  • Iar seara, o salată din pepene galben, prosciutto și un platou de brânzeturi.
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Vineri 26 iunie

  • Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.
  • La prânz grătar de curcan cu dovlecei pane și sos de parmezan.
  • Iar pe seară, salată mediteraneeană, ușoară și hrănitoare.

Sâmbătă 27 iunie

  • Dimineață începem cu un croissant cu șuncă și brânză.
  • La prânz, facem un gulaș de cartofi și năut.
  • Iar seara, preparăm o salată grecească cu hallumi la grătar în loc de feta. Sau altă variantă reinterpretată din această salată de vară.

Duminică 28 iunie

  • Pentru dimineață o omletă.
  • La prânz, friptură de porc cu varză nouă călită și asezonată cu mult mărar.
  • Iar pentru seară, un sandwich făcut după modelul celebrului The Bear.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.

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