Medicamentele pentru slăbit pe bază de GLP-1 schimbă piața lactatelor / „Potențialul de piață este semnificativ.”

Creșterea utilizării medicamentelor pentru slăbit din clasa GLP-1, peptide asemănătoare glucagonului, începe să influențeze vizibil piața lactatelor, atât prin oportunități, cât și prin presiuni asupra anumitor categorii de produse, conform publicației Agriland.

Potrivit Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), aproximativ 4,1% dintre gospodăriile din Marea Britanie folosesc deja medicamente GLP-1. Acestea sunt prescrise în principal pentru diabetul de tip 2 și obezitate, iar recomandările medicale asociate tratamentului vizează o alimentație cu densitate nutrițională ridicată, conținut scăzut de grăsimi și aport crescut de proteine.

Schimbarea poate aduce beneficii industriei lactatelor „dacă își poate crește capacitatea de procesare pentru a valorifica pe deplin potențialul produselor bogate în proteine”, spun specialiștii.

Dimensiunea potențială a pieței

Medicamentele GLP-1 imită hormonii intestinali naturali, încetinesc digestia, reduc apetitul și pot modifica percepția gustului. Efectul principal este reducerea consumului total de alimente, ceea ce face ca valoarea nutrițională a fiecărei porții să devină esențială.

Datele Gallup Health arată că, în octombrie 2025, 12,4% dintre adulții americani utilizau injectabile GLP-1 pentru scădere în greutate, procent aflat în creștere.

AHDB subliniază amploarea potențialului:

„Cu două treimi dintre adulții din Anglia supraponderali și 26,5% dintre aceștia încadrați la obezitate.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, vegetarienii reprezintă 6,1% din populație, iar veganii 1%.

Deși mici ca pondere, aceste grupuri au remodelat strategiile de marketing și oferta de produse.”

Instituția mai arată că utilizarea medicamentelor GLP-1 „nu ar trebui să fie larg răspândită pentru a avea un impact semnificativ asupra consumatorilor de lactate”.

Ce produse câștigă teren

Vanessa Adamson, retail and consumer insight manager în cadrul AHDB, explică tendințele de consum:

„Carnea roșie slabă, iaurtul natural, laptele și ouăle sunt susceptibile să fie populare, deoarece acești consumatori caută activ mese cu densitate nutrițională ridicată, în porții mai mici, bogate în proteine pentru menținerea masei musculare.”

Lactatele se aliniază tendinței „mai puțin, dar mai bun”, în care accentul cade pe produse cu valoare nutrițională ridicată și conținut crescut de proteine.

Datele International Flavors & Fragrances, Inc indică în SUA o scădere a consumului de produse bogate în grăsimi, precum brânzeturile, untul, înghețata sau frișca. În schimb, a crescut consumul de produse bogate în proteine, cum sunt brânza cottage, iaurtul grecesc și băuturile pe bază de proteine din zer.

Tendințe similare apar și în Marea Britanie, unde cererea pentru iaurturi bogate în proteine și brânză cottage este în creștere. AHDB consideră că trendul GLP-1 ar putea accelera această evoluție.

Zerul devine un ingredient strategic pentru băuturile nutriționale și produsele îmbogățite proteic, în timp ce produsele cu conținut ridicat de grăsimi sunt mai puțin preferate de utilizatorii GLP-1.

Adaptarea industriei

Deși adopția medicamentelor GLP-1 este încă la început în Regatul Unit și Europa, impactul asupra industriei alimentare este deja vizibil.

Potrivit AHDB, industria lactatelor este „bine poziționată pentru a răspunde, în special prin valorificarea produselor sale bogate în proteine din zer”.

Instituția avertizează însă:

„Cu toate acestea, trebuie depuse eforturi pentru a evidenția valoarea nutrițională a lactatelor, iar simpla existență a materiilor prime ar putea să nu fie suficientă.

Oferirea unor opțiuni lactate complete nutrițional, convenabile, preambalate, cu atenție la dimensiunea porțiilor, va fi esențială pentru a câștiga acești consumatori”.