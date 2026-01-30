Sute de persoane vulnerabile din Harghita şi judeţele limitrofe beneficiază de serviciul “Masa pe roţi”, derulat de Asociaţia Caritas, un ajutor esenţial mai ales în contextul iernii, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Şeful Departamentului socio-medical al Asociaţiei Caritas, Peter György, a declarat, pentru AGERPRES, că prin livrarea directă a hranei gătite în locuinţele beneficiarilor, programul reduce riscurile asociate frigului şi deplasării pe trotuare alunecoase.

“De acest ajutor ei beneficiază şi în alte perioade ale anului, dar acum e foarte important, fiindcă aceste persoane mai vulnerabile, dacă ies în aceste friguri din casă, pe trotuare mai alunecoase, e foarte periculos pentru ei. Şi, prin ajutorul pe care îl primesc cu ‘masa caldă care intră în casă’, pot să supravieţuiască acestor perioade foarte friguroase, fără să trebuiască să iasă din casă”, a spus Peter György.

Pentru mulţi vârstnici, dar şi alte persoane aflate în dificultate, acest serviciu înseamnă şi un sprijin material important.

Porţiile sunt gândite astfel încât o masă să ajungă chiar pentru două zile, având în vedere că vârstnicii mănâncă mai puţin decât persoanele active.

Astfel, ei nu mai sunt nevoiţi să cumpere alimente sau să iasă frecvent din casă.

“Când am pornit acest serviciu, nu mă gândeam (…) că va fi un ajutor aşa de esenţial pentru aceste persoane”, a arătat Peter György.

În prezent, Asociaţia Caritas livrează masă caldă pentru aproximativ 800 de persoane, în mai multe localităţi din judeţele Harghita, Covasna şi Bacău.

Din bucătăria restaurantului social al Asociaţiei din Miercurea-Ciuc sunt deserviţi aproape 500 de beneficiari, de la Tuşnad până la Sândominic, Lunca de Sus şi chiar în Ghimeş-Făget, în judeţul Bacău.

La Gheorgheni, organizaţia a preluat cantina socială a parohiei romano-catolice, prin intermediul căreia 120 de persoane primesc zilnic masă caldă, iar la Sândominic funcţionează o bucătărie care deserveşte aproximativ 80 de beneficiari.

Serviciul este activ şi la Târgu Secuiesc, în judeţul Covasna, unde există în prezent 40 de beneficiari, cu perspective de extindere, iar Caritas intenţionează să dezvolte un model similar şi la Odorheiu Secuiesc.

“E mare ajutor, fiindcă degeaba ne aşteptăm ca familiile să aibă grijă de vârstnici că, de multe ori, din cauză că nu îşi găsesc loc de muncă mai bun, copiii se mută în alt oraş, alt judeţ sau chiar în alte ţări pentru un job mai bun, să câştige mai bine, să trăiască mai bine, vârstnicii rămânând acasă. Poate că există şi resurse financiare, susţinere din partea copiilor, dar dacă nu sunt instituţii, servicii, reţea socială care să susţină, atunci singur, cu banii, nu poate să mănânce”, a menţionat reprezentul Caritas.

O masă completă – supă, fel principal şi desert – costă 22 de lei.

Pentru persoanele cu venituri reduse, contribuţia este mai mică, de 10 lei sau chiar 5 lei.

Diferenţa este acoperită prin subvenţii de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, contribuţii ale unor primării şi prin autofinanţare.

Peter György a explicat că un rol important îl are şi restaurantul Asociaţiei “Casa Jakab Antal”, din Miercurea-Ciuc, care funcţionează după un model de economie socială, surplusul obţinut aici fiind direcţionat către cantina socială şi către cei care au cea mai mare nevoie.

Acelaşi model este în curs de implementare şi la Gheorgheni.

Pe lângă “Masa pe roţi”, Asociaţia Caritas gestionează cea mai extinsă reţea de îngrijire la domiciliu din judeţul Harghita, fiind şi cel mai mare furnizor din ţară de îngrijiri la domiciliu.

Aproximativ 5.000 de persoane beneficiază de aceste servicii, printr-o reţea de circa 200 de angajaţi – îngrijitori, asistenţi medicali şi asistenţi sociali.

Peter György a explicat că, atunci când intră în casele persoanelor pe care le îngrijesc, specialiştii Caritas observă şi alte nevoi, care nu sunt vizibile din exterior, şi încearcă să găsească soluţii, fie din resurse proprii, fie din comunitate.

Sprijinul oferit include îngrijire personală, administrarea tratamentului, cumpărături, mici amenajări în locuinţă, dar şi ajutor în relaţia cu autorităţile sau cu sistemul medical.

“Noi nu tratăm boli, ci îngrijim oameni”, a subliniat Peter Peter György.

El a punctat faptul că Asociaţia Caritas funcţionează după un principiu clar, acela al obţinerii profitului social, nu financiar, în contextul în care nevoia de servicii sociale e tot mai mare, iar la nivel naţional strategiile “sunt doar pe hârtie şi totul se dezvoltă ad-hoc”.

“Eu tot timpul spun că Asociaţia Caritas face profit, dar nu profit financiar, ci profit social. Asta e diferenţa, că aici nimeni nu face economii ca să ia banii acasă. Aici totul e folosit în scopul Asociaţiei, care a fost înfiinţată pentru a ajuta oamenii care au nevoie de ajutor”, a concluzionat Péter György.