Marry Me Quiche este un preparat care aduce împreună savoarea și confortul, dar este și surprinzător, în același timp. Reteta se inspiră din popularul Marry Me Chicken, însă merge pe o direcție mai lejeră. Quiche-ul nu are crustă, dar păstrează aromele intense care au făcut celebră varianta originală. Preparatul se bazează pe roșii uscate, brânză de capră, spanac și un amestec de ouă bine aerat. Rezultatul este un mic dejun sau un brunch menit să impresioneze prin gust și textură, promite eatingwell.com.

Reteta pornește de la roșiile uscate. Acestea oferă dulceață și aciditate. Sunt combinate cu șalotă bogată în antioxidanți și cu usturoi. Spanacul aduce o doză importantă de folat și o notă vegetală. Oregano completează tabloul cu un parfum discret și cald.

Toate aceste ingrediente sunt sotate scurt pentru a-și elibera aromele. Procesul se desfășoară la foc mediu și permite legumelor să își păstreze prospețimea.

Baza quiche-ului este compusă din ouă, lapte integral, half and half și muștar, iar amestecul este bătut energic pentru a deveni cât mai aerat. Textura finală depinde mult de acest pas. O compoziție bine omogenizată produce un quiche pufos și uniform. Brânza de capră este adăugată în două etape. O parte intră în compoziție. Restul se presară deasupra. Brânza se topește ușor și creează zone cremoase în interiorul preparatului.

Ingrediente pentru 6 porții

1 lingură ulei din borcanul cu roșii uscate

1/2 cană roșii uscate tocate grosier

2 șalote medii, tocate fin (aproximativ 1/2 cană)

3 căței de usturoi medii, tocați fin (aproximativ 1 lingură)

2 lingurițe oregano proaspăt tocat

1 pachet de 140 grame baby spanac

8 ouă mari

1/3 cană half-and-half (lapte integral cu smantână lichidă, în proporții egale)

1/3 cană lapte integral

1 lingură muștar picant brown mustard

1/2 linguriță piper negru zdrobit

1/2 linguriță sare

1 bucată brânză de capră tip log de 110 grame, sfărâmată (aprox. 1 cană), împărțită în două

Instrucțiuni

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge ușor o tavă de tartă sau de plăcintă de 23 centimetri cu spray de gătit.

Încălzește 1 lingură de ulei din roșiile uscate într-o tigaie mare, la foc mediu. Adaugă șalotele tocate și gătește, amestecând ocazional, până se înmoaie și devin translucide, aproximativ 2 minute. Adaugă usturoiul tocat, cele 2 lingurițe de oregano și 1/2 cană de roșii uscate tocate. Gătește, amestecând constant, până devin aromate, aproximativ 1 minut.

Adaugă spanacul și gătește, amestecând ocazional, până se înmoaie, în jur de 3 minute. Ia tigaia de pe foc și lasă compoziția să se răcească 5 minute.

Într-un bol mare, combină 8 ouă, 1/3 cană half-and-half, 1/3 cană lapte, 1 lingură de muștar picant, 1/2 linguriță piper și 1/2 linguriță sare. Bate bine până se omogenizează complet.

Încorporează amestecul de spanac răcit și 2/3 cană brânză de capră sfărâmată.

Toarnă compoziția în tava pregătită. Presară uniform restul de 1/3 cană brânză de capră deasupra.

Coace până când quiche-ul se încheagă și marginile se rumenesc ușor, între 35 și 40 de minute. Dacă este nevoie, acoperă lejer cu folie pentru a evita rumenirea excesivă. Lasă preparatul să se odihnească 10 minute înainte de a-l tăia și servi.

