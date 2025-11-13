Creșterea exporturilor de ouă din partea producătorilor români golește rafturile în lanțurile românești de retail / „Nu anticipăm o criză în ceea ce privește prezența ouălor la raft, dar într-adevăr există turbulențe”

O situația care a debutat acum mai bine de o lună și tinde să se extindă: de pe rafturile supermarketurilor lipsesc ouăle. Situația a fost semnalată inițial în zona de sud-est, mai precis Buzău-Brăila-Galați-Focșani, iar acum tinde să se extindă.

Cauza pare să nu fie o criză de producție, ci mai mult de aprovizionare a pieței, în condițiile în care o parte tot mai mare din producția internă pleacă la export.

Potrivit știrileprotv.ro., țări precum Germania și Franța, afectate de gripa aviară, oferă sume tentante, iar fermierii noștri preferă să vândă acolo chiar dacă asta înseamnă să renunțe la anumite contracte cu rețelele interne de retail.