VIDEO | Mâncatul emoțional la copii – cum îl recunoaștem, cum intervenim / Raluca Maria Popa, nutriționist: „E o formă de a alina emoțiile, în special cele negative”

25 mart. 2026, Fântâna de sănătate
FOTO: Colaj G4Food

Raluca Maria Popa, nutriționist și dietetician, a fost invitata emisiunii Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de nutriționist Tania Fântână. Ea a vorbit despre mâncatul emoțional la copii, o problemă întâlnită, de fapt, atât la adulți, cât și la copii. Ceea ce face mai delicată această problemă de sănătate la copii este felul în care se manifestă, cel mai adesea prin refuzul alimentelor.

„Toată lumea se confruntă cu mâncatul emoțional, indiferent că e adult sau copil. El vine ca o metodă normală de a ne regla emoțiile, o formă de autoreglare mai ales pentru copii. E o formă de a alina emoțiile, în special cele negative și atunci e normal să întâlnim acest lucru”, a spus ea.

Manifestări diferite la copii

„Ce este ușor diferit și particular când vine vorba de copii, e faptul că la ei e mai specifică subalimentare. În special la copilul mic apar refuzurile, apar excluderea unor grupe alimentare. Asta se întâmplă ca formă de reglare emoțională. După aceea, pe măsură ce înaintează în vârstă, apar din ce în ce mai mult supraalimentare, ceea ce este specific și în rândul adultului, de cele mai multe ori”, a mai spus ea.

Pe de altă parte, nutriționista mai spune că trebuie să expunem copilul la diferite alimente încă de mic. Pentru că deseori se întâmplă ca după ce a acceptat un aliment pentru o perioadă, brusc să nu-i mai placă acel aliment. „E ca și cum face încă o diversificare, pentru că trebuie să-l expunem, chiar dacă el refuză anumite alimente. Expunem în mod repetat, bineînțeles, fără să forțăm, fără să obligăm, pentru că nu va avea niciodată succes acest lucru. Dar să el să se obișnuiască cu alimentele respective”, a mai arătat ea.

VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm”
VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm”
VIDEO | Perioada cu modificări hormonale le face pe femei vulnerabile în fața problemelor de nutriție / Psiholog Raluca Chișcu: „Nu e un moment în care să-ți reconstruiești identitatea, adică de a ne găsi o nouă identitate în acest corp care va îmbătrâni. Și sigur că ai nevoie să și înveți cum să faci fața acestui proces”
VIDEO | Perioada cu modificări hormonale le face pe femei vulnerabile în fața problemelor de nutriție / Psiholog Raluca Chișcu: „Nu e un moment în care să-ți reconstruiești identitatea, adică de a ne găsi o nouă identitate în acest corp care va îmbătrâni. Și sigur că ai nevoie să și înveți cum să faci fața acestui proces”
VIDEO | Tulburările de alimentație nu sunt specifice doar adolescenților / Psiholog Raluca Chișcu: „La vârstă adultă, problemele pot fi mult mai bine mascate. Persoana continuă să funcționeze social, profesional, iar cei din jur pot să nu își dea seama”
VIDEO | Tulburările de alimentație nu sunt specifice doar adolescenților / Psiholog Raluca Chișcu: „La vârstă adultă, problemele pot fi mult mai bine mascate. Persoana continuă să funcționeze social, profesional, iar cei din jur pot să nu își dea seama”
VIDEO | Excesele, de orice fel, nu pot aduce nimic bun, iar în nutriție, cu atât mai mult / Psihologul Raluca Chișcu: „Noi, ca părinți, avem mai degrabă responsabilitatea să ne protejăm copiii și să-i învățăm să fie mulțumiți cu corpul pe care-l au, învățând în același timp să aibă grijă de ei”
VIDEO | Excesele, de orice fel, nu pot aduce nimic bun, iar în nutriție, cu atât mai mult / Psihologul Raluca Chișcu: „Noi, ca părinți, avem mai degrabă responsabilitatea să ne protejăm copiii și să-i învățăm să fie mulțumiți cu corpul pe care-l au, învățând în același timp să aibă grijă de ei”
VIDEO | Ce sunt tulburările de alimentație precum anorexia, bulimia sau mâncatul compulsiv / Ce le declanșează și cum se identifică, explică psihologul Raluca Chișcu: „Rigiditatea și preocuparea excesivă de fapt sunt problema din spatele acestor tulburări”
VIDEO | Ce sunt tulburările de alimentație precum anorexia, bulimia sau mâncatul compulsiv / Ce le declanșează și cum se identifică, explică psihologul Raluca Chișcu: „Rigiditatea și preocuparea excesivă de fapt sunt problema din spatele acestor tulburări”