Raluca Maria Popa, nutriționist și dietetician, a fost invitata emisiunii Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de nutriționist Tania Fântână. Ea a vorbit despre mâncatul emoțional la copii, o problemă întâlnită, de fapt, atât la adulți, cât și la copii. Ceea ce face mai delicată această problemă de sănătate la copii este felul în care se manifestă, cel mai adesea prin refuzul alimentelor.

„Toată lumea se confruntă cu mâncatul emoțional, indiferent că e adult sau copil. El vine ca o metodă normală de a ne regla emoțiile, o formă de autoreglare mai ales pentru copii. E o formă de a alina emoțiile, în special cele negative și atunci e normal să întâlnim acest lucru”, a spus ea.

Manifestări diferite la copii

„Ce este ușor diferit și particular când vine vorba de copii, e faptul că la ei e mai specifică subalimentare. În special la copilul mic apar refuzurile, apar excluderea unor grupe alimentare. Asta se întâmplă ca formă de reglare emoțională. După aceea, pe măsură ce înaintează în vârstă, apar din ce în ce mai mult supraalimentare, ceea ce este specific și în rândul adultului, de cele mai multe ori”, a mai spus ea.

Pe de altă parte, nutriționista mai spune că trebuie să expunem copilul la diferite alimente încă de mic. Pentru că deseori se întâmplă ca după ce a acceptat un aliment pentru o perioadă, brusc să nu-i mai placă acel aliment. „E ca și cum face încă o diversificare, pentru că trebuie să-l expunem, chiar dacă el refuză anumite alimente. Expunem în mod repetat, bineînțeles, fără să forțăm, fără să obligăm, pentru că nu va avea niciodată succes acest lucru. Dar să el să se obișnuiască cu alimentele respective”, a mai arătat ea.